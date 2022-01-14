***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 11:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım A.Ş. 59.841,04 % 0,021 % 0,3109 % 1.481,0448
İş Yatırım A.Ş. 7.484,05 % 0,002 % 0,0389 % 1.906,718
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993852
BIST
11:352.069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,51
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
11:3513,5724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0096
|Açılış
|: 13,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
11:3515,5825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
11:35794,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,61
|Açılış
|: 794,72
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler11:33
|PKENT
|350,60
|27.965.009
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|DOAS
|49,34
|93.027.459
|% 8,53
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|ERCB
|54,75
|9.372.669
|% -6,57
|
|RALYH
|9,42
|19.052.432
|% -5,42
|
|THYAO
|28,88
|1.888.354.454
|% 0,35
|
|KRDMD
|13,29
|1.217.017.536
|% -0,45
|
|EREGL
|31,40
|539.369.901
|% -0,70
|
|SISE
|15,17
|487.267.032
|% 0,80
|
|KOZAL
|131,20
|486.618.198
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,40
|353.490.736
|% 1,27
|
|YKBNK
|3,77
|360.237.994
|% -1,05
|
|KRDMD
|13,29
|1.217.017.536
|% -0,45
|
|THYAO
|28,88
|1.888.354.454
|% 0,35
|
|SKBNK
|1,06
|45.379.118
|% 0,00
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5690
|13,5904
|% 0,06
|
|Euro
|15,5738
|15,5877
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,5245
|18,6174
|% -0,14
|
|Frank
|14,8063
|14,8955
|% -0,22
|
|Riyal
|3,5947
|3,6127
|% -0,36
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|4,70
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,10
|0,02
|
|B. Petrol
|85,09
|85,09
|0,62
|