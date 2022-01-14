***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 11:30
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Acar Menkul Değ. A.Ş. 171.479,99 % 0,0287 % 0,7596 % 2.643,1967
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993854
BIST
11:172.064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -7,05
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
11:1713,5382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0438
|Açılış
|: 13,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
11:1715,5232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0584
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
11:17794,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,56
|Açılış
|: 794,77
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler11:15
|PKENT
|350,60
|27.898.045
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|DOAS
|49,08
|77.617.848
|% 7,96
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|ERCB
|55,65
|5.077.942
|% -5,03
|
|DOBUR
|107,60
|4.998.346
|% -4,78
|
|THYAO
|29,04
|1.636.462.661
|% 0,90
|
|KRDMD
|13,31
|1.091.407.413
|% -0,30
|
|EREGL
|31,36
|442.704.622
|% -0,82
|
|SISE
|15,09
|407.875.847
|% 0,27
|
|GARAN
|11,77
|384.674.895
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,40
|237.185.678
|% 1,27
|
|KRDMD
|13,31
|1.091.407.413
|% -0,30
|
|YKBNK
|3,76
|310.232.861
|% -1,31
|
|THYAO
|29,04
|1.636.462.661
|% 0,90
|
|SKBNK
|1,05
|42.986.751
|% -0,94
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5155
|13,5256
|% -0,42
|
|Euro
|15,4963
|15,5183
|% -0,41
|
|Sterlin
|18,4977
|18,5905
|% -0,28
|
|Frank
|14,7955
|14,8846
|% -0,30
|
|Riyal
|3,5906
|3,6086
|% -0,47
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|5,31
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,10
|10,11
|0,02
|
|B. Petrol
|84,85
|84,85
|0,38
|