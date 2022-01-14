***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 11:31
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 98.273,22 % 0,0851 % 1,3246 % 1.556,4268
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993856
BIST
12:462.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -7,92
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
12:4613,5706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0114
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
12:4615,5458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0358
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
12:46794,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,39
|Açılış
|: 794,94
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler12:46
|PKENT
|350,60
|28.367.147
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|DOAS
|49,32
|117.073.491
|% 8,49
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|ERCB
|55,05
|14.110.860
|% -6,06
|
|DOBUR
|106,40
|7.761.005
|% -5,84
|
|THYAO
|28,46
|2.466.557.194
|% -1,11
|
|KRDMD
|13,29
|1.644.266.389
|% -0,45
|
|SISE
|15,12
|707.635.043
|% 0,47
|
|EREGL
|31,32
|698.241.657
|% -0,95
|
|KOZAL
|129,30
|664.551.916
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,39
|506.893.080
|% 0,84
|
|KRDMD
|13,29
|1.644.266.389
|% -0,45
|
|YKBNK
|3,76
|419.504.001
|% -1,31
|
|THYAO
|28,46
|2.466.557.194
|% -1,11
|
|SISE
|15,12
|707.635.043
|% 0,47
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5575
|13,5706
|% -0,08
|
|Euro
|15,5328
|15,5458
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,5686
|18,6617
|% 0,10
|
|Frank
|14,8383
|14,9277
|% -0,01
|
|Riyal
|3,6041
|3,6222
|% -0,10
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,29
|
|Altın Gr.
|795
|796
|0,28
|
|Cumhuriyet
|5.282
|5.362
|-4,00
|
|Tam
|5.253
|5.386
|-8,22
|
|Yarım
|2.539
|2.605
|-3,97
|
|Çeyrek
|1.273
|1.303
|-1,99
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,10
|0,01
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|0,64
|