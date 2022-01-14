***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 11:32
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yoktur 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993858
BIST
11:562.069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,97
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
11:5613,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0138
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
11:5615,5992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0176
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
11:56796,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,67
|Açılış
|: 796,00
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler11:54
|PKENT
|350,60
|28.028.117
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|DOAS
|49,60
|102.414.567
|% 9,11
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|DOBUR
|106,90
|6.036.087
|% -5,40
|
|PRKAB
|53,95
|46.288.202
|% -5,35
|
|THYAO
|28,60
|2.206.119.955
|% -0,63
|
|KRDMD
|13,23
|1.330.652.437
|% -0,90
|
|SISE
|15,14
|618.612.947
|% 0,60
|
|EREGL
|31,38
|583.327.199
|% -0,76
|
|KOZAL
|130,80
|528.304.646
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,42
|431.279.486
|% 2,11
|
|YKBNK
|3,77
|388.242.513
|% -1,05
|
|KRDMD
|13,23
|1.330.652.437
|% -0,90
|
|THYAO
|28,60
|2.206.119.955
|% -0,63
|
|SKBNK
|1,06
|45.706.194
|% 0,00
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5973
|13,6036
|% 0,16
|
|Euro
|15,5943
|15,6027
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,5701
|18,6632
|% 0,11
|
|Frank
|14,8450
|14,9344
|% 0,04
|
|Riyal
|3,6025
|3,6206
|% -0,14
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|2,19
|
|Altın Gr.
|796
|796
|1,00
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.258
|5.391
|-2,97
|
|Yarım
|2.541
|2.608
|-1,43
|
|Çeyrek
|1.275
|1.304
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,04
|
|B. Petrol
|85,10
|85,10
|0,63
|