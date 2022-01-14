***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 11:33
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 604.039,79 % 0,0345 % 0,6307 % 1.828,2401
İnfo Yatırım A.Ş. 2.108,72 % 0,016 % 0,0022 % 13,7621
PhillipCapital Yatırım A.Ş. 1.197,52 % 0,014 % 0,0013 % 8,9319
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993860
BIST
12:552.061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -9,19
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
12:5513,5599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0221
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
12:5515,5451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0365
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
12:55795,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 795,33
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler12:53
|PKENT
|350,60
|28.370.653
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|DOAS
|49,40
|118.509.306
|% 8,67
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|ERCB
|55,25
|14.372.378
|% -5,72
|
|DOBUR
|106,60
|7.923.450
|% -5,66
|
|THYAO
|28,44
|2.490.857.770
|% -1,18
|
|KRDMD
|13,27
|1.681.025.284
|% -0,60
|
|SISE
|15,09
|725.449.918
|% 0,27
|
|EREGL
|31,32
|709.192.041
|% -0,95
|
|KOZAL
|129,10
|675.022.357
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,39
|507.479.971
|% 0,84
|
|KRDMD
|13,27
|1.681.025.284
|% -0,60
|
|YKBNK
|3,75
|420.962.565
|% -1,57
|
|THYAO
|28,44
|2.490.857.770
|% -1,18
|
|SISE
|15,09
|725.449.918
|% 0,27
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5525
|13,5562
|% -0,19
|
|Euro
|15,5318
|15,5438
|% -0,24
|
|Sterlin
|18,5815
|18,6747
|% 0,17
|
|Frank
|14,8536
|14,9430
|% 0,10
|
|Riyal
|3,6046
|3,6227
|% -0,08
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,46
|
|Altın Gr.
|795
|796
|0,28
|
|Cumhuriyet
|5.282
|5.362
|-4,00
|
|Tam
|5.253
|5.386
|-8,22
|
|Yarım
|2.539
|2.605
|-3,97
|
|Çeyrek
|1.273
|1.303
|-1,99
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,10
|0,02
|
|B. Petrol
|85,12
|85,12
|0,65
|