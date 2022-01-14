***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 11:42
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 106.948,13 % 0,0025 % 0,1852 % 7.298,1546
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993864
BIST
11:292.068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,61
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
11:2913,5706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0114
|Açılış
|: 13,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
11:2915,5676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0140
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
11:29794,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,17
|Açılış
|: 794,16
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler11:29
|PKENT
|350,60
|27.965.009
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|DOAS
|49,20
|90.790.849
|% 8,23
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|DOBUR
|106,30
|5.406.918
|% -5,93
|
|ERCB
|55,35
|8.975.731
|% -5,55
|
|THYAO
|28,88
|1.861.102.763
|% 0,35
|
|KRDMD
|13,28
|1.206.987.378
|% -0,52
|
|EREGL
|31,34
|518.243.540
|% -0,89
|
|KOZAL
|131,20
|470.425.611
|% 2,50
|
|SISE
|15,15
|463.832.600
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,39
|303.824.400
|% 0,84
|
|KRDMD
|13,28
|1.206.987.378
|% -0,52
|
|YKBNK
|3,75
|343.114.370
|% -1,57
|
|THYAO
|28,88
|1.861.102.763
|% 0,35
|
|TSKB
|1,56
|62.988.965
|% 0,00
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5584
|13,5706
|% -0,08
|
|Euro
|15,5495
|15,5676
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,5102
|18,6030
|% -0,22
|
|Frank
|14,7965
|14,8857
|% -0,29
|
|Riyal
|3,5917
|3,6098
|% -0,44
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,86
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,14
|0,06
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,42
|