***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 11:44
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 129.528,98 % 0,389 % 0,2256 % 579,7403
Piramit Yatırım A.Ş. 7.228,68 % 0,02 % 0,0126 % 62,9524
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993866
BIST
13:022.055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -15,41
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.055
13:0213,5687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0133
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
13:0215,5495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0321
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
13:02795,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 795,23
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler13:02
|PKENT
|350,60
|28.370.653
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|DOAS
|49,30
|119.416.482
|% 8,45
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|4.840.847
|% -9,43
|
|DOBUR
|106,60
|7.970.047
|% -5,66
|
|ERCB
|55,40
|14.633.267
|% -5,46
|
|THYAO
|28,54
|2.511.856.478
|% -0,83
|
|KRDMD
|13,30
|1.704.051.005
|% -0,37
|
|SISE
|15,10
|739.586.566
|% 0,33
|
|EREGL
|31,36
|720.295.895
|% -0,82
|
|KOZAL
|129,40
|683.026.361
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,40
|521.961.984
|% 1,27
|
|KRDMD
|13,30
|1.704.051.005
|% -0,37
|
|YKBNK
|3,76
|430.547.443
|% -1,31
|
|THYAO
|28,54
|2.511.856.478
|% -0,83
|
|SISE
|15,10
|739.586.566
|% 0,33
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5557
|13,5687
|% -0,10
|
|Euro
|15,5329
|15,5495
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,5665
|18,6596
|% 0,09
|
|Frank
|14,8269
|14,9162
|% -0,08
|
|Riyal
|3,6025
|3,6206
|% -0,14
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|1,62
|
|Altın Gr.
|796
|796
|0,53
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|-11,00
|
|Tam
|5.245
|5.378
|-16,15
|
|Yarım
|2.535
|2.602
|-7,81
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,10
|0,02
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|0,86
|