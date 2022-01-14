***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 11:52
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yoktur 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993896
BIST
13:192.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -11,94
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.055
13:1913,5644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0176
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
13:1915,5458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0358
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
13:19794,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,60
|Açılış
|: 794,72
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler13:17
|QNBFL
|97,35
|841.825
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.371.004
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|685.750
|% 9,98
|
|BASCM
|10,66
|158.432
|% 9,33
|
|KAPLM
|36,08
|15.359.565
|% 8,35
|
|UZERB
|67,35
|2.926.155
|% -9,96
|
|ERCB
|55,05
|15.290.107
|% -6,06
|
|DOBUR
|106,50
|8.135.487
|% -5,75
|
|BRMEN
|2,41
|782.663
|% -4,74
|
|PRKAB
|54,55
|84.635.023
|% -4,30
|
|THYAO
|28,46
|2.646.533.518
|% -1,11
|
|KRDMD
|13,24
|1.787.771.085
|% -0,82
|
|SISE
|15,05
|805.196.693
|% 0,00
|
|EREGL
|31,30
|755.169.553
|% -1,01
|
|KOZAL
|129,30
|703.192.461
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,40
|554.154.563
|% 1,27
|
|KRDMD
|13,24
|1.787.771.085
|% -0,82
|
|YKBNK
|3,76
|459.148.257
|% -1,31
|
|THYAO
|28,46
|2.646.533.518
|% -1,11
|
|TSKB
|1,56
|94.303.985
|% 0,00
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5621
|13,5669
|% -0,11
|
|Euro
|15,5414
|15,5500
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,5572
|18,6503
|% 0,04
|
|Frank
|14,8251
|14,9145
|% -0,10
|
|Riyal
|3,6027
|3,6208
|% -0,14
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,27
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.249
|5.382
|-12,19
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-5,89
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,09
|0,01
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|0,86
|