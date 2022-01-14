***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 11:52
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yoktur 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993897
BIST
12:122.066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,78
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
12:1213,5785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0035
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
12:1215,5770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0046
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
12:12797,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,73
|Açılış
|: 797,05
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler12:10
|PKENT
|350,60
|28.253.553
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|DOAS
|49,14
|109.950.535
|% 8,10
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|PRKAB
|52,90
|57.062.283
|% -7,19
|
|DOBUR
|105,40
|6.478.285
|% -6,73
|
|THYAO
|28,58
|2.302.175.558
|% -0,69
|
|KRDMD
|13,27
|1.442.319.104
|% -0,60
|
|SISE
|15,13
|654.973.425
|% 0,53
|
|EREGL
|31,42
|631.903.534
|% -0,63
|
|KOZAL
|130,20
|573.172.403
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,41
|484.242.240
|% 1,69
|
|KRDMD
|13,27
|1.442.319.104
|% -0,60
|
|YKBNK
|3,77
|398.451.847
|% -1,05
|
|THYAO
|28,58
|2.302.175.558
|% -0,69
|
|SISE
|15,13
|654.973.425
|% 0,53
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5747
|13,5775
|% -0,03
|
|Euro
|15,5641
|15,5810
|% 0,00
|
|Sterlin
|18,6226
|18,7160
|% 0,39
|
|Frank
|14,8758
|14,9654
|% 0,25
|
|Riyal
|3,6122
|3,6303
|% 0,13
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|2,19
|
|Altın Gr.
|796
|796
|1,00
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.258
|5.391
|-2,97
|
|Yarım
|2.541
|2.608
|-1,43
|
|Çeyrek
|1.275
|1.304
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,04
|
|B. Petrol
|85,10
|85,10
|0,63
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:25PRKAB
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 52.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 050, 313 adet işlem
-
12:23RALYH
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 452, 959 adet işlem
-
12:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 08 kaybederek (% -0.49 ) 1, 857
-
12:22
QNBFB, AKFGY, KGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:22
BRMEN, PKENT, DOBUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında