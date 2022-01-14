***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 11:54
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Deniz Yatırım A.Ş. 3.121,26 % 0,0037 % 0,0207 % 564,5734
Gedik Yatırım A.Ş. 227.795,96 % 0,0105 % 1,5098 % 14.379,3573
İş Yatırım A.Ş. 2.256 % 0,03 % 15 % 49,8426
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993898
BIST
13:102.058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -12,93
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.055
13:1013,5700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0120
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
13:1015,5507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0309
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
13:10795,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,24
|Açılış
|: 795,14
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler13:08
|QNBFL
|97,35
|841.825
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.370.653
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|685.750
|% 9,98
|
|BASCM
|10,66
|158.432
|% 9,33
|
|DOAS
|49,18
|120.187.757
|% 8,18
|
|UZERB
|67,35
|2.926.155
|% -9,96
|
|ERCB
|55,25
|14.712.961
|% -5,72
|
|DOBUR
|106,90
|7.998.613
|% -5,40
|
|BTCIM
|14,24
|9.441.328
|% -4,94
|
|BRMEN
|2,41
|782.663
|% -4,74
|
|THYAO
|28,36
|2.566.626.386
|% -1,46
|
|KRDMD
|13,26
|1.734.240.317
|% -0,67
|
|SISE
|15,06
|767.114.945
|% 0,07
|
|EREGL
|31,28
|732.963.278
|% -1,08
|
|KOZAL
|129,00
|692.210.876
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,39
|531.063.247
|% 0,84
|
|KRDMD
|13,26
|1.734.240.317
|% -0,67
|
|YKBNK
|3,74
|442.016.957
|% -1,84
|
|THYAO
|28,36
|2.566.626.386
|% -1,46
|
|TSKB
|1,55
|90.879.876
|% -0,64
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5628
|13,5721
|% -0,07
|
|Euro
|15,5367
|15,5475
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,5629
|18,6560
|% 0,07
|
|Frank
|14,8283
|14,9177
|% -0,07
|
|Riyal
|3,6025
|3,6205
|% -0,14
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|2,16
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.249
|5.382
|-12,19
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-5,89
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,15
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,09
|0,01
|
|B. Petrol
|85,31
|85,31
|0,84
|