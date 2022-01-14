***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 11:55
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 318,38 % 0,0105 % 0,0025 % 23,5384
Oyak Yatırım A.Ş. 238,53 % 0,017 % 0,0019 % 10,9261
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993899
BIST
12:452.062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -8,56
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
12:4513,5677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0143
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
12:4515,5475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0341
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
12:45795,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,17
|Açılış
|: 795,16
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler12:43
|PKENT
|350,60
|28.367.147
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|DOAS
|49,38
|115.513.813
|% 8,62
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|DOBUR
|103,90
|7.611.808
|% -8,05
|
|ERCB
|55,20
|13.886.637
|% -5,80
|
|THYAO
|28,46
|2.449.902.467
|% -1,11
|
|KRDMD
|13,34
|1.621.105.517
|% -0,07
|
|SISE
|15,12
|698.873.784
|% 0,47
|
|EREGL
|31,36
|686.709.524
|% -0,82
|
|KOZAL
|129,40
|653.735.131
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,39
|506.298.843
|% 0,84
|
|KRDMD
|13,34
|1.621.105.517
|% -0,07
|
|YKBNK
|3,75
|418.146.133
|% -1,57
|
|THYAO
|28,46
|2.449.902.467
|% -1,11
|
|SISE
|15,12
|698.873.784
|% 0,47
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5576
|13,5639
|% -0,13
|
|Euro
|15,5356
|15,5499
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,5893
|18,6826
|% 0,21
|
|Frank
|14,8560
|14,9455
|% 0,11
|
|Riyal
|3,6068
|3,6249
|% -0,02
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|1,75
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|-11,00
|
|Tam
|5.249
|5.382
|-12,19
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-5,89
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|0,01
|
|B. Petrol
|85,37
|85,37
|0,90
|