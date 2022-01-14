***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 11:56
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Deniz Yatırım A.Ş. 7.826,08 % 0,0039 % 0,007 % 180,697
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993900
BIST
13:132.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -12,05
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.055
13:1313,5682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0138
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
13:1315,5497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0319
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
13:13795,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,21
|Açılış
|: 795,11
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler13:11
|QNBFL
|97,35
|841.825
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.370.653
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|685.750
|% 9,98
|
|BASCM
|10,66
|158.432
|% 9,33
|
|DOAS
|49,02
|121.819.015
|% 7,83
|
|UZERB
|67,35
|2.926.155
|% -9,96
|
|ERCB
|55,00
|15.250.666
|% -6,14
|
|DOBUR
|106,60
|8.050.817
|% -5,66
|
|BRMEN
|2,41
|782.663
|% -4,74
|
|PRKAB
|54,55
|84.556.517
|% -4,30
|
|THYAO
|28,38
|2.624.754.395
|% -1,39
|
|KRDMD
|13,25
|1.774.445.950
|% -0,75
|
|SISE
|15,06
|795.598.616
|% 0,07
|
|EREGL
|31,30
|749.466.715
|% -1,01
|
|KOZAL
|129,00
|697.558.240
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,40
|544.815.101
|% 1,27
|
|KRDMD
|13,25
|1.774.445.950
|% -0,75
|
|YKBNK
|3,76
|457.739.651
|% -1,31
|
|THYAO
|28,38
|2.624.754.395
|% -1,39
|
|TSKB
|1,55
|91.176.723
|% -0,64
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5593
|13,5752
|% -0,05
|
|Euro
|15,5391
|15,5500
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,5593
|18,6524
|% 0,05
|
|Frank
|14,8255
|14,9148
|% -0,09
|
|Riyal
|3,6022
|3,6202
|% -0,15
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,23
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.249
|5.382
|-12,19
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-5,89
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,14
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,09
|0,01
|
|B. Petrol
|85,40
|85,40
|0,93
|