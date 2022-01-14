***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 11:57
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Deniz Yatırım A.Ş. 73.471,78 % 0,0031 % 0,0234 % 749,4419
Gedik Yatırım A.Ş. 3.673,05 % 0,0105 % 0,0012 % 11,138
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993901
BIST
12:022.068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,17
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
12:0213,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0084
|Açılış
|: 13,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
12:0215,5819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
12:02796,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,63
|Açılış
|: 796,96
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler12:02
|PKENT
|350,60
|28.195.003
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|TETMT
|396,60
|27.868.115
|% 7,95
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|DOBUR
|105,00
|6.238.930
|% -7,08
|
|ERCB
|55,15
|12.066.703
|% -5,89
|
|THYAO
|28,66
|2.240.292.171
|% -0,42
|
|KRDMD
|13,25
|1.345.558.866
|% -0,75
|
|SISE
|15,13
|627.830.863
|% 0,53
|
|EREGL
|31,42
|594.569.453
|% -0,63
|
|KOZAL
|131,00
|538.223.100
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,43
|437.651.469
|% 2,53
|
|YKBNK
|3,77
|389.107.983
|% -1,05
|
|KRDMD
|13,25
|1.345.558.866
|% -0,75
|
|THYAO
|28,66
|2.240.292.171
|% -0,42
|
|SKBNK
|1,06
|45.790.060
|% 0,00
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5666
|13,5904
|% 0,06
|
|Euro
|15,5512
|15,5819
|% 0,00
|
|Sterlin
|18,5606
|18,6537
|% 0,06
|
|Frank
|14,8366
|14,9259
|% -0,02
|
|Riyal
|3,6015
|3,6196
|% -0,17
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|2,19
|
|Altın Gr.
|796
|796
|1,00
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.258
|5.391
|-2,97
|
|Yarım
|2.541
|2.608
|-1,43
|
|Çeyrek
|1.275
|1.304
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,04
|
|B. Petrol
|85,10
|85,10
|0,63
|