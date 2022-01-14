***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 11:58
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Deniz Yatırım A.Ş. 48.598,13 % 0,005 % 0,0863 % 1.716,4401
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993902
BIST
11:512.067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,28
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
11:5113,5956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0136
|Açılış
|: 13,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
11:5115,5856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0040
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
11:51797,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,17
|Açılış
|: 797,50
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler11:47
|PKENT
|350,60
|28.028.117
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|DOAS
|49,38
|97.492.713
|% 8,62
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|DOBUR
|105,30
|5.773.252
|% -6,81
|
|ERCB
|54,75
|10.586.140
|% -6,57
|
|THYAO
|28,60
|2.132.794.018
|% -0,63
|
|KRDMD
|13,26
|1.285.794.891
|% -0,67
|
|SISE
|15,17
|584.184.421
|% 0,80
|
|EREGL
|31,40
|565.740.353
|% -0,70
|
|KOZAL
|131,20
|512.960.718
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,42
|366.032.981
|% 2,11
|
|YKBNK
|3,77
|387.012.452
|% -1,05
|
|KRDMD
|13,26
|1.285.794.891
|% -0,67
|
|THYAO
|28,60
|2.132.794.018
|% -0,63
|
|SKBNK
|1,07
|45.575.181
|% 0,94
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5777
|13,5945
|% 0,09
|
|Euro
|15,5703
|15,5890
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,5797
|18,6728
|% 0,16
|
|Frank
|14,8422
|14,9316
|% 0,02
|
|Riyal
|3,6050
|3,6230
|% -0,07
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|4,54
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,09
|0,01
|
|B. Petrol
|85,07
|85,07
|0,60
|
Seans Raporu
11:47
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-
12:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 98 kaybederek (% -0.48 ) 2, 298
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12:02
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, GUSGR
-
12:02XU100
Endeks 2, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 12, 086.00 milyon TL de
-
12:02RALYH
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 235, 052 adet işlem
-
12:00PRKAB
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 53.95 lira fiyatla işlem gören hissede 846, 188 adet işlem