***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 12:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1Capital Yatırım A.Ş. 12.130,78 % 0,02 % 0,0046 % 22,7482
Ak Yatırım A.Ş. 10.221,13 % 0,021 % 0,0038 % 18,2715
Alternatif Yatırım A.Ş. 7.110,12 % 0,02 % 0,0027 % 13,3457
BGC Yatırım A.Ş. 73.754,18 % 0,03 % 0,0277 % 92,2874
Deniz Yatırım A.Ş. 63.948,07 % 0,0023 % 0,024 % 1.054,7632
İnfo Yatırım A.Ş. 42.652,86 % 0,016 % 0,016 % 100,0741
İş Yatırım A.Ş. 490.342,2 % 0,0201 % 0,1841 % 917,3971
Tacirler Yatırım A.Ş. 165,55 % 0,0171 % 0,0001 % 0,3634
Tera Yatırım A.Ş. 6.312,28 % 0,0168 % 0,0024 % 14,1049
Garanti Yatırım A.Ş. 2.620,99 % 0,0263 % 0,001 % 3,7483
TEB Yatırım A.Ş. 2.664,61 % 0,0315 % 0,001 % 3,1716
Işık Menkul Değ. A.Ş. 693,58 % 0,0105 % 0,0003 % 2,4713
Gedik Yatırım A.Ş. 6.584 % 0,02 % 0,0025 % 12,3581
Oyak Yatırım A.Ş. 4,51 % 0,017 % 0 % 0,0099
Halk Yatırım A.Ş. 1,23 % 0,0314 % 0 % 0,0015
PhillipCapital Yatırım A.Ş. 2.494,45 % 0,014 % 0,0009 % 1,2556
Burgan Yatırım A.Ş. 1.053,57 % 0,0315 % 0,0004 % 1,2556
Yatırım Finansman A.Ş. 5.337,15 % 0,02 % 0,002 % 10,0178
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993934
BIST