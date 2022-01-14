***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 12:27
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 1.495.177,19 % 0,0136 % 1,1605 % 8.550,9341
Tacirler Yatırım A.Ş. 5.530,25 % 0,0257 % 0,0043 % 16,7199
Ak Yatırım A.Ş. 346.874,22 % 0,0176 % 0,2692 % 1.526,309
İnfo Yatırım A.Ş. 1.917,9 % 0,016 % 0,0015 % 9,3035
PhillipCapital Yatırım A.Ş. 5.728,38 % 0,014 % 0,0044 % 31,7575
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993953
BIST