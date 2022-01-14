***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 13:06
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1Capital Yatırım A.Ş. 519.503,28 % 0,02 % 0,1149 % 574,062
Ak Yatırım A.Ş. 2.046.702,37 % 0,0189 % 0,4528 % 2.398,0404
Alternatif Yatırım A.Ş. 111.539,08 % 0,02 % 0,0247 % 123,3686
BGC Yatırım A.Ş. 804.806,85 % 0,03 % 0,178 % 593,4176
Deniz Yatırım A.Ş. 33.774,28 % 0,002 % 0,0075 % 364,7091
Gedik Yatırım A.Ş. 98.781,97 % 0,02 % 0,0219 % 109,2523
Global Yatırım A.Ş. 757.339,76 % 0,0178 % 0,1675 % 938,5591
ICBC Yatırım A.Ş. 72.784,38 % 0,02 % 0,0161 % 80,5339
İnfo Yatırım A.Ş. 755.376,82 % 0,0157 % 0,1671 % 1.061,0873
İş Yatırım A.Ş. 2.639.416,1 % 0,0148 % 0,5839 % 3.949,4423
Oyak Yatırım A.Ş. 157.179,89 % 0,0178 % 0,0348 % 194,7912
PhillipCapital Yatırım A.Ş. 729.194,78 % 0,0173 % 0,1613 % 934,8284
Piramit Yatırım A.Ş. 98.065,13 % 0,0165 % 0,0217 % 131,1501
Şeker Yatırım A.Ş. 20.049,59 % 0,0158 % 0,0044 % 28,1599
Tacirler Yatırım A.Ş. 78.446,31 % 0,0166 % 0,0174 % 104,5169
TEB Yatırım A.Ş. 544.247,55 % 0,0315 % 0,1204 % 382,1564
Tera Yatırım A.Ş. 3.495.603,3 % 0,0177 % 0,7733 % 4.362,0615
Ünlü Menkul Değ. A.Ş. 131.032,48 % 0,04 % 0,029 % 72,4648
Yatırım Finansman A.Ş. 47.092,56 % 0,02 % 0,0104 % 52,0871
Yapıkredi Yatırım A.Ş. 190.830,87 % 0,01 % 0,0422 % 422,1434
Zıraat Yatırım A.Ş. 302,83 % 0,021 % 0,0001 % 0,319
Garanti Yatırım A.Ş. 44.789,86 % 0,0263 % 0,0099 % 37,7449
Burgan Yatırım A.Ş. 92.990,21 % 0,0315 % 0,0206 % 65,3032
Işık Menkul Değ. A.Ş. 257.009,52 % 0,0136 % 0,0569 % 416,5088
Credit Suisse 210.000 % 0,8 % 0,0465 % 5,8068
Halk Yatırım A.Ş. 118.836,8 % 0,0315 % 0,0263 % 83,4541
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994011
BIST