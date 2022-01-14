***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/12Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)A1Capital Yatırım A.Ş. 519.503,28 % 0,02 % 0,1149 % 574,062Ak Yatırım A.Ş. 2.046.702,37 % 0,0189 % 0,4528 % 2.398,0404Alternatif Yatırım A.Ş. 111.539,08 % 0,02 % 0,0247 % 123,3686BGC Yatırım A.Ş. 804.806,85 % 0,03 % 0,178 % 593,4176Deniz Yatırım A.Ş. 33.774,28 % 0,002 % 0,0075 % 364,7091Gedik Yatırım A.Ş. 98.781,97 % 0,02 % 0,0219 % 109,2523Global Yatırım A.Ş. 757.339,76 % 0,0178 % 0,1675 % 938,5591ICBC Yatırım A.Ş. 72.784,38 % 0,02 % 0,0161 % 80,5339İnfo Yatırım A.Ş. 755.376,82 % 0,0157 % 0,1671 % 1.061,0873İş Yatırım A.Ş. 2.639.416,1 % 0,0148 % 0,5839 % 3.949,4423Oyak Yatırım A.Ş. 157.179,89 % 0,0178 % 0,0348 % 194,7912PhillipCapital Yatırım A.Ş. 729.194,78 % 0,0173 % 0,1613 % 934,8284Piramit Yatırım A.Ş. 98.065,13 % 0,0165 % 0,0217 % 131,1501Şeker Yatırım A.Ş. 20.049,59 % 0,0158 % 0,0044 % 28,1599Tacirler Yatırım A.Ş. 78.446,31 % 0,0166 % 0,0174 % 104,5169TEB Yatırım A.Ş. 544.247,55 % 0,0315 % 0,1204 % 382,1564Tera Yatırım A.Ş. 3.495.603,3 % 0,0177 % 0,7733 % 4.362,0615Ünlü Menkul Değ. A.Ş. 131.032,48 % 0,04 % 0,029 % 72,4648Yatırım Finansman A.Ş. 47.092,56 % 0,02 % 0,0104 % 52,0871Yapıkredi Yatırım A.Ş. 190.830,87 % 0,01 % 0,0422 % 422,1434Zıraat Yatırım A.Ş. 302,83 % 0,021 % 0,0001 % 0,319Garanti Yatırım A.Ş. 44.789,86 % 0,0263 % 0,0099 % 37,7449Burgan Yatırım A.Ş. 92.990,21 % 0,0315 % 0,0206 % 65,3032Işık Menkul Değ. A.Ş. 257.009,52 % 0,0136 % 0,0569 % 416,5088Credit Suisse 210.000 % 0,8 % 0,0465 % 5,8068Halk Yatırım A.Ş. 118.836,8 % 0,0315 % 0,0263 % 83,4541http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994011BIST