***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI498.019.693 -650.777.947Net Dönem Karı (Zararı)68.583.562 53.321.334NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-98.002.699 -62.015.684Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -91.032.414 -52.436.904Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.972.398 -9.578.780Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.113 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER436.406.416 -694.491.049Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-612.287 1.311.185İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler437.018.703 -695.802.234FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR406.987.279 -703.185.399Alınan Faiz12 91.032.414 52.407.452FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-553.501.678 766.199.899Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit7.281.518.289 3.131.946.702Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-7.835.019.967 -2.365.746.803YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-55.481.985 115.421.952Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-55.481.985 115.421.952DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ130.341.204 14.919.252DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 74.859.219 130.341.204Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 59.219 641.195Ters Repo Alacakları6 74.837.498 129.739.620Finansal Varlıklar10 336.503.455 766.549.760TOPLAM VARLIKLAR411.400.172 896.930.575YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 795.287 1.407.574TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)795.287 1.407.574TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)410.604.885 895.523.001Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 895.523.001 76.001.768Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)68.583.562 53.321.334Katılma Payı İhraç Tutarı (+)7.281.518.289 3.131.946.702Katılma Payı İade Tutarı (-)-7.835.019.967 -2.365.746.803TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 410.604.885 895.523.001Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 91.032.414 52.407.452Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -2.657.452 -2.816.185Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -6.972.398 9.578.781Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 -54.957 101.671ESAS FAALİYET GELİRLERİ81.347.607 59.271.719Yönetim Ücretleri9 -11.288.089 -5.229.508Saklama Ücretleri9 -629.570 -262.597Denetim Ücretleri9 -10.080 -8.939Kurul Ücretleri9 -163.944 -40.875Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -624.875 -365.640Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -47.487 -42.826ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-12.764.045 -5.950.385ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)68.583.562 53.321.334FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)68.583.562 53.321.334DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)68.583.562 53.321.334http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911840BIST