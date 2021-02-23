***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
23.02.2021 16:25
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
498.019.693 -650.777.947
Net Dönem Karı (Zararı)
68.583.562 53.321.334
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-98.002.699 -62.015.684
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -91.032.414 -52.436.904
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.972.398 -9.578.780
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.113 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
436.406.416 -694.491.049
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-612.287 1.311.185
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
437.018.703 -695.802.234
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
406.987.279 -703.185.399
Alınan Faiz
12 91.032.414 52.407.452
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-553.501.678 766.199.899
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7.281.518.289 3.131.946.702
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.835.019.967 -2.365.746.803
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-55.481.985 115.421.952
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-55.481.985 115.421.952
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
130.341.204 14.919.252
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 74.859.219 130.341.204
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 59.219 641.195
Ters Repo Alacakları
6 74.837.498 129.739.620
Finansal Varlıklar
10 336.503.455 766.549.760
TOPLAM VARLIKLAR
411.400.172 896.930.575
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 795.287 1.407.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
795.287 1.407.574
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
410.604.885 895.523.001
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 895.523.001 76.001.768
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
68.583.562 53.321.334
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.281.518.289 3.131.946.702
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.835.019.967 -2.365.746.803
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 410.604.885 895.523.001
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 91.032.414 52.407.452
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -2.657.452 -2.816.185
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -6.972.398 9.578.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 -54.957 101.671
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
81.347.607 59.271.719
Yönetim Ücretleri
9 -11.288.089 -5.229.508
Saklama Ücretleri
9 -629.570 -262.597
Denetim Ücretleri
9 -10.080 -8.939
Kurul Ücretleri
9 -163.944 -40.875
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -624.875 -365.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -47.487 -42.826
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.764.045 -5.950.385
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
68.583.562 53.321.334
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
68.583.562 53.321.334
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
68.583.562 53.321.334
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911840
BIST