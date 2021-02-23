***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
23.02.2021 16:34
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.970.669 23.990.040
Net Dönem Karı (Zararı)
45.579.724 24.233.863
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.487.719 -19.301.878
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.718.637 -8.511.365
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.230.918 -10.790.513
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-130.784.485 10.532.697
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.501.232 -7.165.609
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
505.952 -15.990.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-154.789.205 33.689.270
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-95.692.480 15.464.682
Alınan Temettü
12 48.180 345.003
Alınan Faiz
12 12.673.631 8.180.355
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.903.663 -23.881.695
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
197.445.361 29.998.421
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-112.539.393 -53.855.077
Kredi Ödemeleri
-2.305 -25.039
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.932.994 108.345
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.932.994 108.345
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 157.202 48.857
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4-17 2.090.196 157.202
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.090.196 158.070
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 280.806 2.124.853
Takas Alacakları
7 9.666.841 7.165.609
Finansal Varlıklar
10 259.717.452 105.315.119
TOPLAM VARLIKLAR
271.755.295 114.763.651
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
6 22.011.142 8.202.610
Takas Borçları
7 13.205.150 1.850
Diğer Borçlar
7 351.241 857.121
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
35.567.533 9.061.581
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
236.187.762 105.702.070
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 105.702.070 105.324.863
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
45.579.724 24.233.863
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
197.445.361 29.998.421
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-112.539.393 -53.855.077
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 236.187.762 105.702.070
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 12.673.631 8.180.355
Temettü Gelirleri
12 48.180 345.000
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 41.620.508 7.519.961
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -2.230.918 10.790.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 332.786 47.508
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
52.444.187 26.883.335
Yönetim Ücretleri
9 -2.665.055 -1.262.858
Saklama Ücretleri
9 -179.502 -102.357
Denetim Ücretleri
9 -9.796 -5.439
Kurul Ücretleri
9 -43.932 -19.563
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -831.978 -459.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -3.131.894 -774.907
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.862.157 -2.624.433
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.582.030 24.258.902
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-2.306 -25.039
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
45.579.724 24.233.863
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
45.579.724 24.233.863
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911845
BIST