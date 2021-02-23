***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-82.970.669 23.990.040Net Dönem Karı (Zararı)45.579.724 24.233.863NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.487.719 -19.301.878Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-12.718.637 -8.511.365Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.230.918 -10.790.513İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-130.784.485 10.532.697Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.501.232 -7.165.609Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler505.952 -15.990.964İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-154.789.205 33.689.270FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-95.692.480 15.464.682Alınan Temettü12 48.180 345.003Alınan Faiz12 12.673.631 8.180.355FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI84.903.663 -23.881.695Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit197.445.361 29.998.421Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-112.539.393 -53.855.077Kredi Ödemeleri-2.305 -25.039YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.932.994 108.345NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.932.994 108.345DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 157.202 48.857DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4-17 2.090.196 157.202Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.090.196 158.070Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 280.806 2.124.853Takas Alacakları7 9.666.841 7.165.609Finansal Varlıklar10 259.717.452 105.315.119TOPLAM VARLIKLAR271.755.295 114.763.651YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları6 22.011.142 8.202.610Takas Borçları7 13.205.150 1.850Diğer Borçlar7 351.241 857.121TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)35.567.533 9.061.581TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)236.187.762 105.702.070Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 105.702.070 105.324.863Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)45.579.724 24.233.863Katılma Payı İhraç Tutarı (+)197.445.361 29.998.421Katılma Payı İade Tutarı (-)-112.539.393 -53.855.077TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 236.187.762 105.702.070Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 12.673.631 8.180.355Temettü Gelirleri12 48.180 345.000Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 41.620.508 7.519.961Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -2.230.918 10.790.511Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 332.786 47.508ESAS FAALİYET GELİRLERİ52.444.187 26.883.335Yönetim Ücretleri9 -2.665.055 -1.262.858Saklama Ücretleri9 -179.502 -102.357Denetim Ücretleri9 -9.796 -5.439Kurul Ücretleri9 -43.932 -19.563Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -831.978 -459.309Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -3.131.894 -774.907ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.862.157 -2.624.433ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.582.030 24.258.902FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-2.306 -25.039NET DÖNEM KARI (ZARARI)45.579.724 24.233.863DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)45.579.724 24.233.863http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911845BIST