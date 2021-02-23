***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
23.02.2021 16:42
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-66.310.716 -3.158.366
Net Dönem Karı (Zararı)
35.123.209 4.836.189
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.127.112 -332.056
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -342.267 -63.206
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.830.249 -42.728
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
45.404 -226.122
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-98.864.594 -8.247.612
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-37.405.443 -20.668.742
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
61.563.581 13.895.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-123.022.732 -1.474.575
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-66.868.497 -3.743.479
Alınan Temettü
215.514 521.908
Alınan Faiz
12 342.267 63.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.324.614 3.306.460
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
130.060.070 54.802.789
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-63.474.538 -51.200.543
Kredi Ödemeleri
-260.918 -295.786
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.898 148.094
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.898 148.094
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
232.193 84.099
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 246.091 232.193
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,17 246.091 232.193
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8,16 4.863.163 702.201
Takas Alacakları
7 57.371.984 19.966.541
Finansal Varlıklar
10,16 126.782.182 5.090.163
TOPLAM VARLIKLAR
189.263.420 25.991.098
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
16 77.089.659 15.647.580
Diğer Borçlar
7 169.787 48.285
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
77.259.446 15.695.865
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
112.003.974 10.295.233
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 10.295.233 1.856.798
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
35.123.209 4.836.189
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
130.060.070 54.802.789
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-63.474.538 -51.200.543
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
112.003.974 10.295.233
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 342.267 63.206
Temettü Gelirleri
12 215.514 521.908
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 33.835.726 5.279.547
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.830.249 42.728
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 636.585 12.539
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
37.860.341 5.919.928
Yönetim Ücretleri
9 -441.737 -80.681
Saklama Ücretleri
9 -4.812 -2.769
Denetim Ücretleri
9 -10.080 -8.939
Kurul Ücretleri
9 -8.549 -1.638
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -1.916.267 -671.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -94.769 -22.778
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.476.214 -787.953
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.384.127 5.131.975
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 -260.918 -295.786
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.123.209 4.836.189
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
35.123.209 4.836.189
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911851
BIST