***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-66.310.716 -3.158.366Net Dönem Karı (Zararı)35.123.209 4.836.189NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.127.112 -332.056Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -342.267 -63.206Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.830.249 -42.728Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler45.404 -226.122İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-98.864.594 -8.247.612Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-37.405.443 -20.668.742Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler61.563.581 13.895.705İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-123.022.732 -1.474.575FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-66.868.497 -3.743.479Alınan Temettü215.514 521.908Alınan Faiz12 342.267 63.205FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI66.324.614 3.306.460Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit130.060.070 54.802.789Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-63.474.538 -51.200.543Kredi Ödemeleri-260.918 -295.786YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.898 148.094Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.898 148.094DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ232.193 84.099DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 246.091 232.193Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,17 246.091 232.193Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8,16 4.863.163 702.201Takas Alacakları7 57.371.984 19.966.541Finansal Varlıklar10,16 126.782.182 5.090.163TOPLAM VARLIKLAR189.263.420 25.991.098YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları16 77.089.659 15.647.580Diğer Borçlar7 169.787 48.285TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)77.259.446 15.695.865TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)112.003.974 10.295.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 10.295.233 1.856.798Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)35.123.209 4.836.189Katılma Payı İhraç Tutarı (+)130.060.070 54.802.789Katılma Payı İade Tutarı (-)-63.474.538 -51.200.543TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)112.003.974 10.295.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 342.267 63.206Temettü Gelirleri12 215.514 521.908Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 33.835.726 5.279.547Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.830.249 42.728Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 636.585 12.539ESAS FAALİYET GELİRLERİ37.860.341 5.919.928Yönetim Ücretleri9 -441.737 -80.681Saklama Ücretleri9 -4.812 -2.769Denetim Ücretleri9 -10.080 -8.939Kurul Ücretleri9 -8.549 -1.638Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -1.916.267 -671.148Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -94.769 -22.778ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.476.214 -787.953ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.384.127 5.131.975FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 -260.918 -295.786NET DÖNEM KARI (ZARARI)35.123.209 4.836.189DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)35.123.209 4.836.189http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911851BIST