***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
23.02.2021 16:47
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.701.265 3.767.374
Net Dönem Karı (Zararı)
4.955.560 3.165.826
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.978.073 -1.974.817
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -473.516 -1.182.976
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.342.996 -791.841
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-161.561 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.312.666 1.393.156
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.451.952 -2.536.428
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.574.260 2.169.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.190.358 1.759.714
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.335.179 2.584.165
Alınan Temettü
160.398 256.054
Alınan Faiz
12 473.516 927.155
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.843.426 -3.755.499
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20.541.747 449.861
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-16.698.321 -4.205.360
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.142.161 11.875
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.142.161 11.875
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
642.522 630.647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.784.683 642.522
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 785.061 142.564
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8,16 704.163 273.909
Ters Repo Alacakları
6 2.000.984 500.156
Takas Alacakları
7 674.882 3.557.088
Finansal Varlıklar
10,15 15.687.450 9.154.097
TOPLAM VARLIKLAR
19.852.540 13.627.814
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
15 517.000 3.080.343
Diğer Borçlar
7 43.733 54.650
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
560.733 3.134.993
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.291.807 10.492.821
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 10.492.821 11.082.494
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.955.560 3.165.826
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20.541.747 449.861
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-16.698.321 -4.205.360
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 19.291.807 10.492.821
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 473.516 927.155
Temettü Gelirleri
12 160.398 256.054
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.327.097 1.638.936
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.342.996 791.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 269 1.453
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.304.276 3.615.439
Yönetim Ücretleri
9 -143.542 -137.452
Saklama Ücretleri
9 -16.495 -16.546
Denetim Ücretleri
9 -10.080 -8.939
Kurul Ücretleri
9 -2.656 -2.395
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -152.637 -262.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -23.306 -22.012
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-348.716 -449.613
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.955.560 3.165.826
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.955.560 3.165.826
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.955.560 3.165.826
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911853
BIST