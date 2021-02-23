***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.701.265 3.767.374Net Dönem Karı (Zararı)4.955.560 3.165.826NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.978.073 -1.974.817Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -473.516 -1.182.976Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.342.996 -791.841Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-161.561 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.312.666 1.393.156Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.451.952 -2.536.428Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.574.260 2.169.870İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.190.358 1.759.714FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.335.179 2.584.165Alınan Temettü160.398 256.054Alınan Faiz12 473.516 927.155FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.843.426 -3.755.499Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit20.541.747 449.861Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-16.698.321 -4.205.360YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.142.161 11.875Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.142.161 11.875DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ642.522 630.647DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.784.683 642.522Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,16 785.061 142.564Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8,16 704.163 273.909Ters Repo Alacakları6 2.000.984 500.156Takas Alacakları7 674.882 3.557.088Finansal Varlıklar10,15 15.687.450 9.154.097TOPLAM VARLIKLAR19.852.540 13.627.814YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları15 517.000 3.080.343Diğer Borçlar7 43.733 54.650TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)560.733 3.134.993TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)19.291.807 10.492.821Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 10.492.821 11.082.494Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.955.560 3.165.826Katılma Payı İhraç Tutarı (+)20.541.747 449.861Katılma Payı İade Tutarı (-)-16.698.321 -4.205.360TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 19.291.807 10.492.821Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 473.516 927.155Temettü Gelirleri12 160.398 256.054Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.327.097 1.638.936Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.342.996 791.841Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 269 1.453ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.304.276 3.615.439Yönetim Ücretleri9 -143.542 -137.452Saklama Ücretleri9 -16.495 -16.546Denetim Ücretleri9 -10.080 -8.939Kurul Ücretleri9 -2.656 -2.395Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -152.637 -262.269Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -23.306 -22.012ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-348.716 -449.613ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.955.560 3.165.826NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.955.560 3.165.826DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.955.560 3.165.826http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911853BIST