***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.708.183 1.964.510Net Dönem Karı (Zararı)5.088.755 4.233.016NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.534.940 -2.255.349Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-145.128 -148.173Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.100.266 -1.851.797Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-289.546 -255.379İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.695.999 -416.397Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.141.176 -261.726Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler564.231 547.923İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.119.054 -702.594FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.142.184 1.561.270Alınan Temettü288.873 255.067