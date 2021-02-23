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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

23.02.2021 16:53



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.708.183 1.964.510
Net Dönem Karı (Zararı)
5.088.755 4.233.016
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.534.940 -2.255.349
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-145.128 -148.173
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.100.266 -1.851.797
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-289.546 -255.379
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.695.999 -416.397
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.141.176 -261.726
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
564.231 547.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.119.054 -702.594
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.142.184 1.561.270
Alınan Temettü
288.873 255.067
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Cumhuriyet 2.731 2.773 24,00  
Tam 2.718 2.787 24,07  
Yarım 1.314 1.348 11,64  
Çeyrek 659 674 5,82  
Gümüş.Ons 27,89 27,92 -0,38  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 -0,06  
B. Petrol 64,61 64,61 0,25  
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