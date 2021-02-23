***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
23.02.2021 16:53
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.708.183 1.964.510
Net Dönem Karı (Zararı)
5.088.755 4.233.016
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.534.940 -2.255.349
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-145.128 -148.173
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.100.266 -1.851.797
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-289.546 -255.379
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.695.999 -416.397
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.141.176 -261.726
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
564.231 547.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.119.054 -702.594
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.142.184 1.561.270
Alınan Temettü
288.873 255.067
16:481.523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -28,11
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
16:487,0631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0421
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0705
En Düşük
7,0039
16:488,5845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0517
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5917
En Düşük
8,5250
16:48411,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,94
|Açılış
|: 411,17
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
411,47
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler16:46
|MAALT
|265,10
|91.348.325
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,71
|61.696.933
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,27
|54.530.224
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,38
|51.768.076
|% 9,93
|
|YAPRK
|131,40
|5.135.181
|% 9,87
|
|INVEO
|153,00
|67.022.622
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|88.086.422
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.582.067
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|PETKM
|5,55
|3.417.242.053
|% 8,40
|
|THYAO
|12,87
|2.015.812.704
|% 1,82
|
|SASA
|36,32
|1.785.726.382
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,15
|1.551.780.269
|% 3,57
|
|KOZAL
|134,80
|1.405.670.771
|% -2,67
|
|PETKM
|5,55
|3.417.242.053
|% 8,40
|
|EKGYO
|2,36
|926.176.414
|% -2,88
|
|IHLAS
|0,99
|363.186.645
|% -9,17
|
|TSKB
|1,78
|539.293.373
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,43
|392.912.892
|% -3,38
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0603
|7,0638
|% 0,61
|
|Euro
|8,5801
|8,5854
|% 0,62
|
|Sterlin
|9,9057
|9,9554
|% 0,69
|
|Frank
|7,8077
|7,8548
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8774
|1,8868
|% 0,63
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|1,68
|
|Altın Gr.
|411
|411
|2,72
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.773
|24,00
|
|Tam
|2.718
|2.787
|24,07
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,64
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,82
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,61
|64,61
|0,25
|