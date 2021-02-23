***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.982.514 -2.749.424Net Dönem Karı (Zararı)17.421.171 5.013.626NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.388.282 -1.108.623Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.434.652 -321.694Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.953.630 -786.929İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-27.058.739 -6.972.760Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.139.136 -216.951Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.875.664 -10.798.397İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-31.795.267 4.042.588FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-14.025.850 -3.067.757Alınan Temettü4.458 132.436Alınan Faiz12 2.038.878 185.897FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.812.794 3.527.207Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18.994.990 23.242.859Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-9.182.196 -19.428.482Kredi Ödemeleri0 -287.170YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.169.720 777.783Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.169.720 777.783DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 13.288.406 12.510.623DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 11.118.686 13.288.406Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,17 10.800.533 13.578.937Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8,17 2.484.820 684.081Takas Alacakları7 448.847 110.450Finansal Varlıklar10,16 53.845.472 19.096.575TOPLAM VARLIKLAR67.579.672 33.470.043YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları16 6.785.340 851Diğer Borçlar7 258.273 167.098TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.043.613 167.949TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)60.536.059 33.302.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 33.302.094 24.474.091Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)17.421.171 5.013.626Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18.994.990 23.242.859Katılma Payı İade Tutarı (-)-9.182.196 -19.428.482TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 60.536.059 33.302.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.038.878 185.897Temettü Gelirleri12 4.458 132.436Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 13.448.870 3.984.846Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.953.630 786.929Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 178.611 661.398ESAS FAALİYET GELİRLERİ18.624.447 5.751.506Yönetim Ücretleri9 -738.181 -470.727Saklama Ücretleri9 -83.592 -46.414Denetim Ücretleri9 -9.030 -8.939Kurul Ücretleri9 -11.262 -6.461Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -285.907 -102.671Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -59.660 -24.248ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.187.632 -659.460ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.436.815 5.092.046FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 -15.644 -78.420NET DÖNEM KARI (ZARARI)17.421.171 5.013.626DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)17.421.171 5.013.626http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911868BIST