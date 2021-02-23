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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

23.02.2021 17:09



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.982.514 -2.749.424
Net Dönem Karı (Zararı)
17.421.171 5.013.626
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.388.282 -1.108.623
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.434.652 -321.694
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.953.630 -786.929
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-27.058.739 -6.972.760
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.139.136 -216.951
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.875.664 -10.798.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-31.795.267 4.042.588
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.025.850 -3.067.757
Alınan Temettü
4.458 132.436
Alınan Faiz
12 2.038.878 185.897
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.812.794 3.527.207
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18.994.990 23.242.859
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9.182.196 -19.428.482
Kredi Ödemeleri
0 -287.170
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.169.720 777.783
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.169.720 777.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 13.288.406 12.510.623
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.118.686 13.288.406


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4,17 10.800.533 13.578.937
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8,17 2.484.820 684.081
Takas Alacakları
7 448.847 110.450
Finansal Varlıklar
10,16 53.845.472 19.096.575
TOPLAM VARLIKLAR
67.579.672 33.470.043
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
16 6.785.340 851
Diğer Borçlar
7 258.273 167.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.043.613 167.949
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
60.536.059 33.302.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 33.302.094 24.474.091
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17.421.171 5.013.626
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18.994.990 23.242.859
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-9.182.196 -19.428.482
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 60.536.059 33.302.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.038.878 185.897
Temettü Gelirleri
12 4.458 132.436
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 13.448.870 3.984.846
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.953.630 786.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 178.611 661.398
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.624.447 5.751.506
Yönetim Ücretleri
9 -738.181 -470.727
Saklama Ücretleri
9 -83.592 -46.414
Denetim Ücretleri
9 -9.030 -8.939
Kurul Ücretleri
9 -11.262 -6.461
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -285.907 -102.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -59.660 -24.248
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.187.632 -659.460
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.436.815 5.092.046
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 -15.644 -78.420
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.421.171 5.013.626
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.421.171 5.013.626



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911868


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