***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
23.02.2021 17:10
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-186.083.114 90.724
Net Dönem Karı (Zararı)
85.322.517 13.713.619
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-20.777.370 -7.957.679
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.254.450 -3.425.285
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.180.161 -4.532.394
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -342.759 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-258.225.470 -9.087.933
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-201.052.244 -54.420.172
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
213.445.144 24.812.243
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-270.618.370 20.519.996
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-193.680.323 -3.331.993
Alınan Temettü
12 342.759 453.804
Alınan Faiz
11 7.254.450 2.968.913
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
186.042.847 -20.365
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
286.169.524 17.535.644
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-100.126.677 -17.556.009
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.267 70.359
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.267 70.359
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 108.076 37.717
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 67.809 108.076
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 67.809 108.076
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 15.192.370 1.001.708
Takas Alacakları
7 238.814.576 54.635.863
Diğer Alacaklar
7 2.682.869 0
Finansal Varlıklar
10 316.711.258 32.912.727
TOPLAM VARLIKLAR
573.468.882 88.658.374
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
6 30.815.599 0
Takas Borçları
7 219.018.154 36.727.910
Diğer Borçlar
7 477.228 137.927
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
250.310.981 36.865.837
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
323.157.901 51.792.537
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
51.792.537 38.099.283
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
85.322.517 13.713.619
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
286.169.524 17.535.644
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-100.126.677 -17.556.009
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
323.157.901 51.792.537
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 7.254.450 2.968.913
Temettü Gelirleri
12 342.759 453.804
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 76.490.563 8.962.930
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 13.180.161 4.532.394
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 30.533 6.180
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
97.298.466 16.924.221
Yönetim Ücretleri
5,9 -2.158.443 -562.178
Saklama Ücretleri
9 -157.384 -73.433
Denetim Ücretleri
9 -10.175 -7.939
Kurul Ücretleri
9 -37.574 -8.131
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -8.945.537 -2.322.958
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -435.270 -124.306
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.744.383 -3.098.945
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.554.083 13.825.276
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-231.566 -111.657
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
85.322.517 13.713.619
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
85.322.517 13.713.619
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911869
BIST