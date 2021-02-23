***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-186.083.114 90.724Net Dönem Karı (Zararı)85.322.517 13.713.619NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-20.777.370 -7.957.679Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -7.254.450 -3.425.285Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.180.161 -4.532.394Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -342.759 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-258.225.470 -9.087.933Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-201.052.244 -54.420.172Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler213.445.144 24.812.243İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-270.618.370 20.519.996FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-193.680.323 -3.331.993Alınan Temettü12 342.759 453.804Alınan Faiz11 7.254.450 2.968.913FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI186.042.847 -20.365Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit286.169.524 17.535.644Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-100.126.677 -17.556.009YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-40.267 70.359Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-40.267 70.359DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 108.076 37.717DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 67.809 108.076Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,16 67.809 108.076Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 15.192.370 1.001.708Takas Alacakları7 238.814.576 54.635.863Diğer Alacaklar7 2.682.869 0Finansal Varlıklar10 316.711.258 32.912.727TOPLAM VARLIKLAR573.468.882 88.658.374YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları6 30.815.599 0Takas Borçları7 219.018.154 36.727.910Diğer Borçlar7 477.228 137.927TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)250.310.981 36.865.837TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)323.157.901 51.792.537Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)51.792.537 38.099.283Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)85.322.517 13.713.619Katılma Payı İhraç Tutarı (+)286.169.524 17.535.644Katılma Payı İade Tutarı (-)-100.126.677 -17.556.009TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)323.157.901 51.792.537Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 7.254.450 2.968.913Temettü Gelirleri12 342.759 453.804Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 76.490.563 8.962.930Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 13.180.161 4.532.394Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 30.533 6.180ESAS FAALİYET GELİRLERİ97.298.466 16.924.221Yönetim Ücretleri5,9 -2.158.443 -562.178Saklama Ücretleri9 -157.384 -73.433Denetim Ücretleri9 -10.175 -7.939Kurul Ücretleri9 -37.574 -8.131Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -8.945.537 -2.322.958Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -435.270 -124.306ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.744.383 -3.098.945ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)85.554.083 13.825.276FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-231.566 -111.657NET DÖNEM KARI (ZARARI)85.322.517 13.713.619DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)85.322.517 13.713.619http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911869BIST