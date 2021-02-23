***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
23.02.2021 17:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.454.456 -2.593.307
Net Dönem Karı (Zararı)
21.114.382 6.445.726
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.960.511 -2.165.708
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -584.478 -15.656
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.376.033 -2.150.052
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-22.192.805 -6.888.981
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.475.429 -3.332.429
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.241.325 1.093.410
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.426.909 -4.649.962
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.038.934 -2.608.963
Alınan Faiz
12 584.478 15.656
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.585.677 2.596.777
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
13.666.944 3.500.006
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9.081.267 -903.229
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.221 3.470
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.221 3.470
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.867 8.397
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 143.088 11.867
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 143.088 11.867
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16 239.258 0
Takas Alacakları
7,15 0 3.475.429
Finansal Varlıklar
10,15 43.270.350 15.706.666
TOPLAM VARLIKLAR
43.652.696 19.193.962
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
7,15 0 1.094
Diğer Borçlar
7 61.515 1.301.746
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
61.515 1.302.840
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
43.591.181 17.891.122
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 17.891.122 8.848.619
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
21.114.382 6.445.726
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
13.666.944 3.500.006
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-9.081.267 -903.229
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 43.591.181 17.891.122
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 584.478 15.656
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 17.637.737 4.476.021
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.376.033 2.150.052
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.598.248 6.641.729
Yönetim Ücretleri
9 -292.219 -109.215
Saklama Ücretleri
9 -35.204 -24.088
Denetim Ücretleri
9 -11.610 -9.939
Kurul Ücretleri
9 -7.149 -2.040
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -115.325 -32.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -22.359 -17.792
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-483.866 -196.003
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.114.382 6.445.726
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.114.382 6.445.726
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.114.382 6.445.726
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911880
BIST