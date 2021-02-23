***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.454.456 -2.593.307Net Dönem Karı (Zararı)21.114.382 6.445.726NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.960.511 -2.165.708Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -584.478 -15.656Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.376.033 -2.150.052İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-22.192.805 -6.888.981Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler3.475.429 -3.332.429Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.241.325 1.093.410İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-24.426.909 -4.649.962FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.038.934 -2.608.963Alınan Faiz12 584.478 15.656FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.585.677 2.596.777Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit13.666.944 3.500.006Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-9.081.267 -903.229YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)131.221 3.470Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)131.221 3.470DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.867 8.397DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 143.088 11.867Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,16 143.088 11.867Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri16 239.258 0Takas Alacakları7,15 0 3.475.429Finansal Varlıklar10,15 43.270.350 15.706.666TOPLAM VARLIKLAR43.652.696 19.193.962YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları7,15 0 1.094Diğer Borçlar7 61.515 1.301.746TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)61.515 1.302.840TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)43.591.181 17.891.122Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 17.891.122 8.848.619Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)21.114.382 6.445.726Katılma Payı İhraç Tutarı (+)13.666.944 3.500.006Katılma Payı İade Tutarı (-)-9.081.267 -903.229TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 43.591.181 17.891.122Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 584.478 15.656Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 17.637.737 4.476.021Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.376.033 2.150.052ESAS FAALİYET GELİRLERİ21.598.248 6.641.729Yönetim Ücretleri9 -292.219 -109.215Saklama Ücretleri9 -35.204 -24.088Denetim Ücretleri9 -11.610 -9.939Kurul Ücretleri9 -7.149 -2.040Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -115.325 -32.929Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -22.359 -17.792ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-483.866 -196.003ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.114.382 6.445.726NET DÖNEM KARI (ZARARI)21.114.382 6.445.726DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)21.114.382 6.445.726http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911880BIST