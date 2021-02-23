***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
23.02.2021 17:37
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.431.713 0
Net Dönem Karı (Zararı)
7.085.906
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.092.124 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -131.702
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.960.422
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.656.416 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.085.727
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.642.105
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.212.794
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.662.634 0
Alınan Temettü
99.611
Alınan Faiz
12 131.310
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.292.796 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
49.381.748
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-45.088.952
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
861.083 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
861.083 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 861.083
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 861.476
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8,16 202.763
Takas Alacakları
7 2.085.726
Finansal Varlıklar
10,15 10.870.842
TOPLAM VARLIKLAR
14.020.807 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
15 2.601.844
Diğer Borçlar
7 40.261
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.642.105 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.378.702 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.085.906
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
49.381.748
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-45.088.952
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 11.378.702 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 131.310
Temettü Gelirleri
12 99.611
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 5.364.186
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.860.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 12.021
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.467.939 0
Yönetim Ücretleri
9 -273.584
Saklama Ücretleri
9 -20.569
Denetim Ücretleri
9 -10.360
Kurul Ücretleri
9 -2.628
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -49.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -25.751
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-382.033 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.085.906 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.085.906 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.085.906 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911885
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