***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.431.713 0Net Dönem Karı (Zararı)7.085.906NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.092.124 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -131.702Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.960.422İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.656.416 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.085.727Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.642.105İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.212.794FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.662.634 0Alınan Temettü99.611Alınan Faiz12 131.310FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.292.796 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit49.381.748Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-45.088.952YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)861.083 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)861.083 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 861.083Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,16 861.476Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8,16 202.763Takas Alacakları7 2.085.726Finansal Varlıklar10,15 10.870.842TOPLAM VARLIKLAR14.020.807 0YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları15 2.601.844Diğer Borçlar7 40.261TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.642.105 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11.378.702 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.085.906Katılma Payı İhraç Tutarı (+)49.381.748Katılma Payı İade Tutarı (-)-45.088.952TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 11.378.702 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 131.310Temettü Gelirleri12 99.611Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 5.364.186Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.860.811Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 12.021ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.467.939 0Yönetim Ücretleri9 -273.584Saklama Ücretleri9 -20.569Denetim Ücretleri9 -10.360Kurul Ücretleri9 -2.628Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -49.141Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -25.751ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-382.033 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.085.906 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.085.906 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.085.906 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911885BIST