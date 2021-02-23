***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
23.02.2021 17:44
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.823.136 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.586.152
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.546.061 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-344.982
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.201.079
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.208.209 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-82.063
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.101.794
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.227.940
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.168.118 0
Alınan Faiz
12 344.982
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.870.745 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15.726.535
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-855.790
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.609 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.609 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.609
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 47.609
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16 2.049.147
Takas Alacakları
7 82.063
Finansal Varlıklar
10,15 21.379.872
TOPLAM VARLIKLAR
23.558.691 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
7, 15 7.048.971
Diğer Borçlar
7 52.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.101.794 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.456.897 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.586.152
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15.726.535
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-855.790
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 16.456.897 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 344.982
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -5.736.246
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 7.201.079
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.527
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.812.342 0
Yönetim Ücretleri
9 -153.354
Saklama Ücretleri
9 -23.840
Denetim Ücretleri
9 -5.250
Kurul Ücretleri
9 -1.395
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -22.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9, 13 -19.386
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-226.190 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.586.152 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.586.152 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.586.152 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911889
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