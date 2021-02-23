***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.823.136 0Net Dönem Karı (Zararı)1.586.152NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.546.061 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-344.982Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.201.079İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.208.209 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-82.063Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.101.794İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-16.227.940FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.168.118 0Alınan Faiz12 344.982FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.870.745 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15.726.535Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-855.790YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)47.609 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)47.609 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.609Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,16 47.609Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri16 2.049.147Takas Alacakları7 82.063Finansal Varlıklar10,15 21.379.872TOPLAM VARLIKLAR23.558.691 0YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları7, 15 7.048.971Diğer Borçlar7 52.823TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.101.794 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)16.456.897 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.586.152Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15.726.535Katılma Payı İade Tutarı (-)-855.790TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 16.456.897 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 344.982Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -5.736.246Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 7.201.079Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2.527ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.812.342 0Yönetim Ücretleri9 -153.354Saklama Ücretleri9 -23.840Denetim Ücretleri9 -5.250Kurul Ücretleri9 -1.395Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -22.965Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9, 13 -19.386ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-226.190 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.586.152 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.586.152 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.586.152 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911889BIST