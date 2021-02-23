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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

23.02.2021 17:47



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.469.917 0
Net Dönem Karı (Zararı)
41.429
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-47.921 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.454
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-43.467
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.467.879 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.490.451
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.474.371 0
Alınan Faiz
12 4.454
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.629.114 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.681.544
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-52.430
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
159.197 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
159.197 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
159.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 159.197
Finansal Varlıklar
10,15 2.533.918
TOPLAM VARLIKLAR
2.693.115 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 22.572
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.572 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.670.543 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
41.429
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.681.544
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-52.430
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 2.670.543 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.454
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 128.816
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 43.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 75
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
176.812 0
Yönetim Ücretleri
9 -35.786
Saklama Ücretleri
9 -29.528
Denetim Ücretleri
9 -5.125
Kurul Ücretleri
9 -239
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -46.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9, 13 -17.962
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-135.383 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.429 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
41.429 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
41.429 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911896


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Cumhuriyet 2.731 2.772 23,00  
Tam 2.719 2.787 23,95  
Yarım 1.314 1.348 11,58  
Çeyrek 659 674 5,80  
Gümüş.Ons 27,51 27,54 -0,76  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 -0,11  
B. Petrol 64,06 64,06 -0,30  
Seans Raporu 18:05
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