***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.469.917 0Net Dönem Karı (Zararı)41.429NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-47.921 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-4.454Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-43.467İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.467.879 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler22.572İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.490.451FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.474.371 0Alınan Faiz12 4.454FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.629.114 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.681.544Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-52.430YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)159.197 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)159.197 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ159.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,16 159.197Finansal Varlıklar10,15 2.533.918TOPLAM VARLIKLAR2.693.115 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 22.572TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)22.572 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.670.543 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)41.429Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.681.544Katılma Payı İade Tutarı (-)-52.430TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 2.670.543 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.454Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 128.816Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 43.467Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 75ESAS FAALİYET GELİRLERİ176.812 0Yönetim Ücretleri9 -35.786Saklama Ücretleri9 -29.528Denetim Ücretleri9 -5.125Kurul Ücretleri9 -239Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -46.743Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9, 13 -17.962ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-135.383 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)41.429 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)NET DÖNEM KARI (ZARARI)41.429 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)41.429 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911896BIST