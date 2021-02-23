***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.182.768 0Net Dönem Karı (Zararı)1.791.405NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-241.200 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -684.316Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler443.116İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-28.414.487 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler32.632İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-28.447.119FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-26.864.282 0Alınan Faiz12 681.514FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.077.991 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit50.078.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-9YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.895.223 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.895.223 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.895.223Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,16 18.895.664Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8,16 3.105.899Ters Repo Alacakları7 5.002.361Finansal Varlıklar10,15 24.898.104TOPLAM VARLIKLAR51.902.028 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 32.632TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)32.632 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)51.869.396 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.791.405Katılma Payı İhraç Tutarı (+)50.078.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-9TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 51.869.396 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 681.514Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 589.169Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -443.116Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.096.316ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.923.883 0Yönetim Ücretleri9 -33.779Saklama Ücretleri9 -26.127Denetim Ücretleri9 -5.100Kurul Ücretleri9 -3.391Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -52.574Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9, 13 -11.507ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-132.478 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.791.405 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.791.405 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.791.405 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911899BIST