***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
23.02.2021 17:48
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.182.768 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.791.405
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-241.200 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -684.316
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
443.116
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-28.414.487 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
32.632
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-28.447.119
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-26.864.282 0
Alınan Faiz
12 681.514
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.077.991 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
50.078.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.895.223 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.895.223 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.895.223
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 18.895.664
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8,16 3.105.899
Ters Repo Alacakları
7 5.002.361
Finansal Varlıklar
10,15 24.898.104
TOPLAM VARLIKLAR
51.902.028 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 32.632
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.632 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
51.869.396 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.791.405
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
50.078.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-9
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 51.869.396 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 681.514
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 589.169
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -443.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.096.316
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.923.883 0
Yönetim Ücretleri
9 -33.779
Saklama Ücretleri
9 -26.127
Denetim Ücretleri
9 -5.100
Kurul Ücretleri
9 -3.391
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -52.574
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9, 13 -11.507
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-132.478 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.791.405 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.791.405 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.791.405 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911899
BIST