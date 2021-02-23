***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
23.02.2021 17:53
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
681.412 1.055.917
Net Dönem Karı (Zararı)
2.223.443 3.292.225
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.156.334 -966.136
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-898.932 -841.333
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.257.402 -124.803
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-296.638 -2.387.132
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
34.898 -3.120
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-42.830 84.138
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-288.706 -2.468.150
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-229.529 -61.043
Alınan Faiz
12 910.941 1.116.960
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-688.611 -963.583
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9.641.027 21.791.020
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-10.329.638 -22.467.433
Alınan Krediler
0 -287.170
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.199 92.334
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
693.276 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
686.077 92.334
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
431.917 339.583
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.117.994 431.917
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 904.576 156.886
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
212.951 286.572
Diğer Alacaklar
7 0 34.898
Finansal Varlıklar
10, 15 14.306.331 13.453.499
TOPLAM VARLIKLAR
15.423.858 13.931.855
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
15 57.657 71.933
Diğer Borçlar
7 52.838 81.391
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
110.495 153.324
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.313.363 13.778.531
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.778.531 11.162.719
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.223.443 3.292.225
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.641.027 21.791.020
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-10.329.638 -22.467.433
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.313.363 13.778.531
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 910.941 1.116.960
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 554.646 2.502.132
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.257.402 124.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 7.310 13.785
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.730.299 3.757.680
Yönetim Ücretleri
9 -351.888 -386.639
Saklama Ücretleri
9 -64.717 -44.013
Denetim Ücretleri
9 -10.125 -7.939
Kurul Ücretleri
9 -3.477 -3.064
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -2.235 -3.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -74.414 -19.909
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-506.856 -465.455
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.223.443 3.292.225
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.223.443 3.292.225
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.223.443 3.292.225
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911907
BIST