***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI681.412 1.055.917Net Dönem Karı (Zararı)2.223.443 3.292.225NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.156.334 -966.136Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-898.932 -841.333Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.257.402 -124.803İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-296.638 -2.387.132Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler34.898 -3.120Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-42.830 84.138İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-288.706 -2.468.150FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-229.529 -61.043Alınan Faiz12 910.941 1.116.960FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-688.611 -963.583Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9.641.027 21.791.020Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-10.329.638 -22.467.433Alınan Krediler0 -287.170YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.199 92.334Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi693.276 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)686.077 92.334DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ431.917 339.583DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.117.994 431.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,16 904.576 156.886Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri212.951 286.572Diğer Alacaklar7 0 34.898Finansal Varlıklar10, 15 14.306.331 13.453.499TOPLAM VARLIKLAR15.423.858 13.931.855YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları15 57.657 71.933Diğer Borçlar7 52.838 81.391TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)110.495 153.324TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)15.313.363 13.778.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)13.778.531 11.162.719Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.223.443 3.292.225Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9.641.027 21.791.020Katılma Payı İade Tutarı (-)-10.329.638 -22.467.433TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)15.313.363 13.778.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 910.941 1.116.960Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 554.646 2.502.132Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.257.402 124.803Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 7.310 13.785ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.730.299 3.757.680Yönetim Ücretleri9 -351.888 -386.639Saklama Ücretleri9 -64.717 -44.013Denetim Ücretleri9 -10.125 -7.939Kurul Ücretleri9 -3.477 -3.064Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -2.235 -3.891Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -74.414 -19.909ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-506.856 -465.455ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.223.443 3.292.225NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.223.443 3.292.225DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.223.443 3.292.225http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911907BIST