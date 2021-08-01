***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-850.656 -1.430.133Net Dönem Karı (Zararı)-1.421.977 6.984.585NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.305.210 -7.257.921Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-10 -3.250Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 1.305.220 -7.254.671İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-733.889 -1.156.797Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.779 18.524İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-740.668 -1.175.321FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-850.656 -1.430.133Alınan Faiz12 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10 1.850.006Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.850.006YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-850.646 419.873NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-850.646 419.873DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ927.632 507.759DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 76.986 927.632Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,16 76.986 931.706Finansal Varlıklar10,15 12.664.608 13.229.160TOPLAM VARLIKLAR12.741.594 14.160.866YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 52.959 50.254TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)52.959 50.254TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12.688.635 14.110.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 14.110.612 5.276.021Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-1.421.977 6.984.585Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 1.850.006Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 12.688.635 14.110.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 10 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 130.626 15.930Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -1.305.220 1.060Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 4.794ESAS FAALİYET GELİRLERİ-1.174.584 21.784Yönetim Ücretleri9 -190.811 -79.350Saklama Ücretleri9 -23.310 -25.341Denetim Ücretleri9 -720 -9.845Danışmanlık Ücretleri9 -26.098 -22.621Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 0 -17.700Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -6.454 -9.695ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-247.393 -164.552ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.421.977 -142.768NET DÖNEM KARI (ZARARI)-1.421.977 -142.768DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-1.421.977 -142.768http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954022BIST