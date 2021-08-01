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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.08.2021 20:34



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-850.656 -1.430.133
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.421.977 6.984.585
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.305.210 -7.257.921
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-10 -3.250
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.305.220 -7.254.671
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-733.889 -1.156.797
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.779 18.524
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-740.668 -1.175.321
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-850.656 -1.430.133
Alınan Faiz
12 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10 1.850.006
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.850.006
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-850.646 419.873
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-850.646 419.873
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
927.632 507.759
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 76.986 927.632


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 76.986 931.706
Finansal Varlıklar
10,15 12.664.608 13.229.160
TOPLAM VARLIKLAR
12.741.594 14.160.866
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 52.959 50.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
52.959 50.254
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.688.635 14.110.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 14.110.612 5.276.021
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.421.977 6.984.585
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 1.850.006
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 12.688.635 14.110.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 10 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 130.626 15.930
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -1.305.220 1.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.794
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.174.584 21.784
Yönetim Ücretleri
9 -190.811 -79.350
Saklama Ücretleri
9 -23.310 -25.341
Denetim Ücretleri
9 -720 -9.845
Danışmanlık Ücretleri
9 -26.098 -22.621
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 0 -17.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -6.454 -9.695
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-247.393 -164.552
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.421.977 -142.768
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.421.977 -142.768
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.421.977 -142.768



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954022


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Yarım 1.577 1.618 -13,59  
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Gümüş.Ons 25,46 25,50 -0,03  
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