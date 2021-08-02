***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.435.923Net Dönem Karı (Zararı)1.616.414NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.566.084Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.566.084İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-18.486.253Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler39.415İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-18.525.668FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-18.435.923Alınan Faiz12 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.440.310Kredi Ödemeleri18.440.310YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.387NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.387DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.387Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 4.387Teminata Verilen Nakit ve Nakit BenzerleriTers Repo AlacaklarıTakas AlacaklarıDiğer Alacaklar4,20 0Finansal Varlıklar20 20.091.752Teminata Verilen Finansal VarlıklarDiğer VarlıklarTOPLAM VARLIKLAR20.096.139 0YÜKÜMLÜLÜKLERRepo BorçlarıTakas BorçlarıKredilerFinansal YükümlülüklerDiğer Borçlar4,20 39.415TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)39.415 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)20.056.724 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 18.440.310Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.616.414Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)20.056.724Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 0Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 145.359Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.566.084ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.711.443Yönetim Ücretleri8 -51.780Saklama Ücretleri8 -4.843Denetim Ücretleri8 -2.544Danışmanlık ÜcretleriKomisyon ve Diğer İşlem ÜcretleriEsas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -35.862ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-95.029ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.616.414FİNANSMAN GİDERLERİ (-)NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.616.414DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.616.414http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954023BIST