***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri11.884,88 % 0,0098Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.995,97 % 0,0271Fon Yönetim Ücreti455.514,39 % 0,374Hisse Senedi Komisyonu183.686,21 % 0,1508Tahvil Bono Komisyonu10.000,01 % 0,0082Gecelik Ters Repo Komisyonu22.995,27 % 0,0189Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0002Türev Araçlar Komisyonu20.473,09 % 0,0168Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler44.854,4 % 0,0368TOPLAM GİDERLER782.672,32 % 0,6426DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ121.791.900,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836081BIST