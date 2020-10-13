***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08-10-2020AçıklamaIZS İstanbul Portföy Altıncı Serbest Fon Gider Bilgileri - Revize (Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu, Diğer Giderler içinden çıkarılarak ilgili alana alınmıştır)Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri105,83 % 0,0061Tescil ve İlan Giderleri1.231 % 0,0713Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.365 % 0,1371Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.406,76 % 0,777Fon Yönetim Ücreti13.047,11 % 0,7562Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.279,36 % 0,306Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0155Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.138,47 % 1,2831TOPLAM GİDERLER57.841,63 % 3,3523DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.725.452,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881171BIST