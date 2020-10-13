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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

13.10.2020 14:49
GÜNCEL HABERLER



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-10-2020
Açıklama

IZS İstanbul Portföy Altıncı Serbest Fon Gider Bilgileri - Revize (Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu, Diğer Giderler içinden çıkarılarak ilgili alana alınmıştır)

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
105,83 % 0,0061
Tescil ve İlan Giderleri
1.231 % 0,0713
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.365 % 0,1371
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.406,76 % 0,777
Fon Yönetim Ücreti
13.047,11 % 0,7562
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
5.279,36 % 0,306
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0155
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.138,47 % 1,2831
TOPLAM GİDERLER
57.841,63 % 3,3523
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.725.452,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881171


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 13,31 771.075 % 10,00  
NTHOL 3,19 191.595.132 % 10,00  
KLNMA 54,25 4.616.784 % 10,00  
KERVN 2,20 5.277.752 % 10,00  
BMELK 14,52 1.913.533 % 10,00  
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16:08 Alış Satış %  
Dolar 7,9062 7,9098 % 0,27  
Euro 9,3042 9,3099 % -0,25  
Sterlin 10,2545 10,3059 % -0,18  
Frank 8,6461 8,6982 % 0,09  
Riyal 2,1016 2,1121 % 0,27  
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16:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.903 1.903 -20,19  
Altın Gr. 485 485 -2,44  
Cumhuriyet 3.209 3.257 -15,00  
Tam 3.195 3.274 -14,61  
Yarım 1.544 1.584 -7,06  
Çeyrek 774 792 -3,53  
Gümüş.Ons 24,44 24,48 -0,63  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 -0,10  
B. Petrol 42,23 42,23 0,51  
Seans Raporu 16:08
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