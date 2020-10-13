***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
13.10.2020 14:49
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-10-2020
Açıklama
IZS İstanbul Portföy Altıncı Serbest Fon Gider Bilgileri - Revize (Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu, Diğer Giderler içinden çıkarılarak ilgili alana alınmıştır)
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
105,83 % 0,0061
Tescil ve İlan Giderleri
1.231 % 0,0713
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.365 % 0,1371
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.406,76 % 0,777
Fon Yönetim Ücreti
13.047,11 % 0,7562
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
5.279,36 % 0,306
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0155
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.138,47 % 1,2831
TOPLAM GİDERLER
57.841,63 % 3,3523
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.725.452,22 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881171
BIST
16:081.174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,81
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
16:087,9098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
16:089,3099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0232
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
16:08485,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,44
|Açılış
|: 485,16
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler16:08
|DAGHL
|13,31
|771.075
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,19
|191.595.132
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.616.784
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.277.752
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.736.745
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.358.523
|% -9,99
|
|ODAS
|3,55
|1.039.152.177
|% 1,72
|
|KERVT
|7,35
|673.227.646
|% -4,55
|
|SISE
|6,77
|651.496.313
|% -1,88
|
|TUKAS
|12,51
|595.081.146
|% 4,77
|
|KRDMD
|3,61
|576.325.080
|% 0,84
|
|ODAS
|3,55
|1.039.152.177
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,83
|359.243.338
|% -0,54
|
|ISGYO
|2,19
|417.333.975
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,75
|336.089.722
|% 1,74
|
|KRDMD
|3,61
|576.325.080
|% 0,84
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9062
|7,9098
|% 0,27
|
|Euro
|9,3042
|9,3099
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,2545
|10,3059
|% -0,18
|
|Frank
|8,6461
|8,6982
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1016
|2,1121
|% 0,27
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-20,19
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|-15,00
|
|Tam
|3.195
|3.274
|-14,61
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|-7,06
|
|Çeyrek
|774
|792
|-3,53
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,48
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,10
|
|B. Petrol
|42,23
|42,23
|0,51
|