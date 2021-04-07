***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIST Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri49.313,1 % 0,0089Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti900 % 0,0002Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri118.541,86 % 0,0215Fon Yönetim Ücreti2.174.576,65 % 0,3947Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu29.299,27 % 0,0053Gecelik Ters Repo Komisyonu89.867,51 % 0,0163Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.687,01 % 0,0014Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar620,2 % 0,0001Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.789,7 % 0,0021TOPLAM GİDERLER2.482.595,3 % 0,4506DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ551.012.733,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924239BIST