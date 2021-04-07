***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIH Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.073,65 % 0,0052Tescil ve İlan Giderleri1.350 % 0,0065Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.150 % 0,0153Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.572,13 % 0,0367Fon Yönetim Ücreti127.160,19 % 0,6164Hisse Senedi Komisyonu14.900,32 % 0,0722Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.582,98 % 0,0077Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu903,56 % 0,0044Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,0014Türev Araçlar Komisyonu4.215,4 % 0,0204Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.301,53 % 0,0257TOPLAM GİDERLER167.501,96 % 0,812DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.628.225,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924250BIST