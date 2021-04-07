***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIP Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri12.611,91 % 0,0051Tescil ve İlan Giderleri3.150 % 0,0013Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.050 % 0,0016Alınan Kredi Faizleri10.895,43 % 0,0044Saklama Ücretleri61.278,4 % 0,0247Fon Yönetim Ücreti917.292,7 % 0,3699Hisse Senedi Komisyonu252.616,01 % 0,1019Tahvil Bono Komisyonu7.776,66 % 0,0031Gecelik Ters Repo Komisyonu12.292,26 % 0,005Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,0001Türev Araçlar Komisyonu8.757 % 0,0035Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler243.047,62 % 0,098TOPLAM GİDERLER1.534.060,19 % 0,6186DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ247.983.439,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924259BIST