***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIS Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri23.469,54 % 0,0059Tescil ve İlan Giderleri2.250 % 0,0006Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.150 % 0,0008Alınan Kredi Faizleri314.457,29 % 0,0787Saklama Ücretleri88.667,15 % 0,0222Fon Yönetim Ücreti1.477.824,95 % 0,3699Hisse Senedi Komisyonu3.108.333,69 % 0,778Tahvil Bono Komisyonu37.056,81 % 0,0093Gecelik Ters Repo Komisyonu58.664,57 % 0,0147Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,0001Türev Araçlar Komisyonu617.564,07 % 0,1546Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler260.133,63 % 0,0651TOPLAM GİDERLER5.991.863,9 % 1,4998DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ399.519.330,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924264BIST