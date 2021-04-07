***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIDP Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri989,31 % 0,0045Tescil ve İlan Giderleri360 % 0,0016Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti900 % 0,0041Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.071,4 % 0,0229Fon Yönetim Ücreti5.422,92 % 0,0245Hisse Senedi Komisyonu22.114,97 % 0,0998Tahvil Bono Komisyonu2.072,06 % 0,0094Gecelik Ters Repo Komisyonu14,7 % 0,0001Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu142,58 % 0,0006Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,0003Türev Araçlar Komisyonu6.335,6 % 0,0286Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler985,28 % 0,0044TOPLAM GİDERLER44.472,92 % 0,2008DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.152.370,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924359BIST