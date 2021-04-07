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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 17:30



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

FYA Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
9.433,28 % 0,006
Tescil ve İlan Giderleri
1.035,4 % 0,0007
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
720 % 0,0005
Alınan Kredi Faizleri
241.616,1 % 0,1528
Saklama Ücretleri
15.258,18 % 0,0096
Fon Yönetim Ücreti
582.898,85 % 0,3686
Hisse Senedi Komisyonu
645.851,17 % 0,4084
Tahvil Bono Komisyonu
2,76 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
49.755,43 % 0,0315
Vadeli Ters Repo Komisyonu
5.528,29 % 0,0035
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.214,33 % 0,0008
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0002
Türev Araçlar Komisyonu
117.486,25 % 0,0743
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
69.819,57 % 0,0442
TOPLAM GİDERLER
1.740.911,81 % 1,101
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
158.122.598,0463 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924360


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Tam 3.031 3.107 16,00  
Yarım 1.465 1.503 7,73  
Çeyrek 735 752 3,87  
Gümüş.Ons 25,47 25,50 0,34  
Gümüş Gr. 6,67 6,68 0,08  
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