***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFYA Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri9.433,28 % 0,006Tescil ve İlan Giderleri1.035,4 % 0,0007Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti720 % 0,0005Alınan Kredi Faizleri241.616,1 % 0,1528Saklama Ücretleri15.258,18 % 0,0096Fon Yönetim Ücreti582.898,85 % 0,3686Hisse Senedi Komisyonu645.851,17 % 0,4084Tahvil Bono Komisyonu2,76 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu49.755,43 % 0,0315Vadeli Ters Repo Komisyonu5.528,29 % 0,0035Borsa Para Piyasası Komisyonu1.214,33 % 0,0008Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,0002Türev Araçlar Komisyonu117.486,25 % 0,0743Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler69.819,57 % 0,0442TOPLAM GİDERLER1.740.911,81 % 1,101DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ158.122.598,0463 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924360BIST