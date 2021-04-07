***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIZS Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri229,79 % 0,0069Tescil ve İlan Giderleri3.600 % 0,1088Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.386,26 % 0,1628Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.310,75 % 0,5838Fon Yönetim Ücreti24.468,55 % 0,7397Hisse Senedi Komisyonu3,15 % 0,0001Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu35,44 % 0,0011Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu44,95 % 0,0014Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu15.756,28 % 0,4763Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,0088Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.527,88 % 0,1067TOPLAM GİDERLER72.655,25 % 2,1965DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.307.808,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924362BIST