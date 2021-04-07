***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACZ Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.527,43 % 0,0052Tescil ve İlan Giderleri5.358,9 % 0,011Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.781,89 % 0,0077Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.900,31 % 0,0264Fon Yönetim Ücreti63.705,89 % 0,1305Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu580,41 % 0,0012Gecelik Ters Repo Komisyonu82,69 % 0,0002Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.465,71 % 0,0091Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.171,2 % 0,0024Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.290,65 % 0,0067TOPLAM GİDERLER97.865,08 % 0,2005DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.816.734,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924369BIST