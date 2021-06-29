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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.06.2021 20:28



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların, her işgünü saat 15:00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verildiği iş günü hesaplanıp bir sonraki iş günü açıklanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların, her işgünü saat 15:00'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verildiği iş günü hesaplanıp bir sonraki iş günü açıklanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her işgünü saat 15:00'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları 1




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944946


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ARMDA 45,14 5.126.989 % 9,99  
TKURU 271,00 3.657.958 % 9,98  
YAPRK 39,02 15.035.282 % 9,98  
TACTR 35,08 2.380.283 % 9,97  
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Riyal 2,3236 2,3352 % 0,59  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.762 -16,47  
Altın Gr. 495 495 -1,78  
Cumhuriyet 3.260 3.309 -47,00  
Tam 3.245 3.327 -47,08  
Yarım 1.569 1.609 -22,77  
Çeyrek 787 805 -11,38  
Gümüş.Ons 25,76 25,79 -0,34  
Gümüş Gr. 7,24 7,25 -0,05  
B. Petrol 74,31 74,31 0,17  
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