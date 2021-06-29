***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.06.2021 20:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların, her işgünü saat 15:00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verildiği iş günü hesaplanıp bir sonraki iş günü açıklanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların, her işgünü saat 15:00'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verildiği iş günü hesaplanıp bir sonraki iş günü açıklanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her işgünü saat 15:00'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944946
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,58
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
18:058,7405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0573
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
18:0510,4284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0582
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4284
En Düşük
10,3391
18:05494,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,93
|Açılış
|: 494,95
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|12,99
|7.765.893
|% 9,99
|
|ARMDA
|45,14
|5.126.989
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.657.958
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|15.035.282
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.380.283
|% 9,97
|
|EUKYO
|7,40
|6.842.857
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,75
|39.670.420
|% -9,87
|
|DENGE
|3,07
|1.046.726
|% -9,17
|
|MERIT
|16,32
|1.398.646
|% -8,57
|
|TDGYO
|7,19
|7.777.137
|% -8,06
|
|THYAO
|13,39
|1.189.927.913
|% -3,39
|
|GARAN
|8,25
|1.051.073.168
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,92
|645.233.816
|% -1,03
|
|KOZAL
|117,20
|542.803.982
|% 0,43
|
|KRDMD
|6,80
|521.294.411
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,92
|645.233.816
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,16
|363.211.779
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|174.268.523
|% 0,79
|
|GARAN
|8,25
|1.051.073.168
|% 0,86
|
|PEKGY
|1,00
|115.713.597
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7359
|8,7405
|% 0,66
|
|Euro
|10,3763
|10,4284
|% 0,56
|
|Sterlin
|12,0644
|12,1249
|% 0,32
|
|Frank
|9,4505
|9,5074
|% 0,43
|
|Riyal
|2,3236
|2,3352
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-16,47
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,79
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,31
|74,31
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 3 kaybederek (% -0.52 ) 1, 210
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, YAPRK, DOAS, TKURU, TACTR, MERKO, KUTPO, NIBAS, VANGD
-
17:59
TKURU, EDIP, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SAMAT, TDGYO, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 214 hisse senedinden 60 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 144 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem