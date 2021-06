***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların, her işgünü saat 15:00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verildiği iş günü hesaplanıp bir sonraki iş günü açıklanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların, her işgünü saat 15:00'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verildiği iş günü hesaplanıp bir sonraki iş günü açıklanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her işgünü saat 15:00'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944946BIST