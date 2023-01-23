***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.01.2023 06:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00575400 2,100210 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır 20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103589
BIST
18:055.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.490
|
5.508
En Düşük
5.427
18:0518,8007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0067
|Açılış
|: 19,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0550
|
18,8381
En Düşük
18,7516
18:0520,4928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0791
|Açılış
|: 20,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,5456
En Düşük
20,3810
18:051.162,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,84
|Açılış
|: 1.162,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.165,45
|
1.171,72
En Düşük
1.162,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGESA
|37,86
|41.741.174
|% 0,00
|
|AHGAZ
|92,45
|391.293.623
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 0,00
|
|AKCNS
|57,55
|57.759.643
|% 0,00
|
|AKENR
|4,83
|55.611.242
|% 0,00
|
|AGESA
|37,86
|41.741.174
|% 0,00
|
|AHGAZ
|92,45
|391.293.623
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 0,00
|
|AKCNS
|57,55
|57.759.643
|% 0,00
|
|AKENR
|4,83
|55.611.242
|% 0,00
|
|THYAO
|152,90
|8.788.356.982
|% 0,00
|
|EREGL
|41,00
|7.379.312.050
|% 0,00
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,63
|4.459.212.079
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,96
|936.702.143
|% 0,00
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7991
|18,8007
|% -0,04
|
|Euro
|20,4823
|20,4928
|% 0,39
|
|Sterlin
|23,2702
|23,3869
|% 0,13
|
|Frank
|20,3963
|20,5191
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9900
|5,0151
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-4,57
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.163
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|7.855
|7.974
|12,00
|
|Tam
|7.865
|7.951
|-37,00
|
|Yarım
|3.841
|3.890
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.945
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|87,53
|87,53
|-0,10
|