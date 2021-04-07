***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2021 16:01
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,534
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,534
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
44033,15
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,23
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 55,46
- Kurucu (%)
% 61,72
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 38,28
- Diğer (%)
% 0
17:191.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -6,01
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:198,1781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0499
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:199,7435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0730
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:19457,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,70
|Açılış
|: 457,73
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:19
|CEOEM
|6,60
|78.695.465
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.682.249
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|168.960
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.592
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.482.549
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.794.022
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,98
|1.056.389.501
|% 3,13
|
|GARAN
|6,81
|989.112.340
|% 0,29
|
|JANTS
|925,00
|896.757.303
|% 4,10
|
|BJKAS
|9,23
|874.224.083
|% 1,43
|
|THYAO
|12,86
|822.476.429
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,98
|1.056.389.501
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,19
|402.594.873
|% 0,46
|
|GARAN
|6,81
|989.112.340
|% 0,29
|
|TSKB
|1,40
|175.385.786
|% 1,45
|
|IHLGM
|1,16
|124.202.274
|% 2,65
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1685
|8,1781
|% 0,61
|
|Euro
|9,7294
|9,7435
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,2151
|11,2713
|% 0,02
|
|Frank
|8,7806
|8,8335
|% 0,87
|
|Riyal
|2,1757
|2,1866
|% 0,62
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-4,20
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,03
|
|B. Petrol
|62,56
|62,56
|-0,18
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:32DERHL
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 950, 297 adet işlem
-
17:31BRKSN
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 11.48 lira fiyatla işlem gören hissede 817, 963 adet işlem
-
17:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TSKB, TKFEN
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 88 kaybederek (% -0.15 ) 1, 221
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLMSN, IDGYO, FRIGO, MTRKS, MRSHL, NTGAZ, GEDIK, YYAPI, CEOEM, PAMEL