***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.02.2021 12:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IYP İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911793
BIST
13:091.527
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -23,71
|Açılış
|: 1.558
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|Önceki Kapanış
|: 1.551
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1.560
En Düşük
1.515
13:097,0300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 7,0320
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|Önceki Kapanış
|: 7,0500
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7,0497
En Düşük
7,0039
13:098,5479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
|: 8,5450
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|Önceki Kapanış
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8,5845
En Düşük
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13:09407,87
En Yüksek
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|: -0,09%
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|Açılış
|: 407,87
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|Önceki Kapanış
|: 408,23
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410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler13:09
|SAYAS
|19,27
|53.364.755
|% 9,99
|
|KSTUR
|286,50
|2.412.617
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,50
|4.410.116
|% 9,95
|
|MERIT
|342,00
|9.656.313
|% 9,72
|
|KRGYO
|7,68
|58.385.371
|% 9,56
|
|TKNSA
|18,09
|84.861.391
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|14.158.394
|% -10,00
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|ARTI
|5,85
|622.675
|% -10,00
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|SERVE
|18,00
|101.868
|% -10,00
|
|SEKUR
|34,74
|1.192.798
|% -10,00
|
|SASA
|36,66
|1.366.717.237
|% -9,12
|
|KOZAL
|136,50
|1.055.778.391
|% -1,44
|
|GUBRF
|82,65
|1.017.125.402
|% 5,49
|
|SISE
|7,36
|834.343.595
|% -1,34
|
|GARAN
|9,21
|747.807.917
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,99
|268.737.679
|% -9,17
|
|EKGYO
|2,36
|604.254.781
|% -2,88
|
|SKBNK
|1,44
|255.689.113
|% -2,70
|
|TSKB
|1,77
|270.591.692
|% -0,56
|
|PETKM
|5,20
|661.928.923
|% 1,56
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0270
|7,0300
|% 0,13
|
|Euro
|8,5441
|8,5479
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,8722
|9,9217
|% 0,35
|
|Frank
|7,7770
|7,8239
|% -0,26
|
|Riyal
|1,8684
|1,8778
|% 0,15
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-3,62
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.756
|7,00
|
|Tam
|2.705
|2.772
|9,20
|
|Yarım
|1.307
|1.341
|4,44
|
|Çeyrek
|656
|670
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,91
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,08
|
|B. Petrol
|64,90
|64,90
|0,54
|