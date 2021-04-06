***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.04.2021 11:38
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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ITJ Fon İzahname Değişiklik Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923710
BIST
14:271.425
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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8,0868
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455,04
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:25
|FMIZP
|161,70
|173.634.145
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|MTRKS
|30,80
|158.035
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|NTGAZ
|12,43
|427.145
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|SAYAS
|38,54
|126.278.059
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|DOCO
|713,30
|116.710.121
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|IEYHO
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|VAKFN
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|TRILC
|59,15
|73.122.968
|% -9,97
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|UTPYA
|26,92
|19.425.095
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|DERHL
|8,67
|46.116.354
|% -9,21
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|EKGYO
|1,97
|658.903.893
|% -2,48
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|GARAN
|6,90
|655.509.661
|% 0,00
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|BJKAS
|8,42
|544.726.657
|% 1,69
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|KOZAL
|124,60
|532.528.040
|% -1,19
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|FENER
|37,20
|511.063.194
|% -1,48
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|EKGYO
|1,97
|658.903.893
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|TSKB
|1,38
|144.748.411
|% -0,72
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|GARAN
|6,90
|655.509.661
|% 0,00
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|BJKAS
|8,42
|544.726.657
|% 1,69
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|YKBNK
|2,19
|143.039.485
|% -2,23
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|14:25
|Alış
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|%
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|Dolar
|8,1493
|8,1536
|% 0,64
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|Euro
|9,6273
|9,6358
|% 0,47
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|Sterlin
|11,2322
|11,2885
|% 0,05
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|Frank
|8,6427
|8,6947
|% 0,33
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|Riyal
|2,1651
|2,1760
|% 0,58
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|14:25
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.735
|1.735
|6,83
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|Altın Gr.
|454
|454
|4,16
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|Cumhuriyet
|3.003
|3.048
|19,00
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|Tam
|2.989
|3.065
|18,78
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|Yarım
|1.445
|1.482
|9,09
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|Çeyrek
|725
|741
|4,54
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|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,10
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|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,06
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|B. Petrol
|63,04
|63,04
|0,89
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