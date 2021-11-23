***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.11.2021 16:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamenin 7.1.3 md
yeni aracı kurum ilave edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979292
BIST
16:581.786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 30,52
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
16:5812,4953
En Yüksek
|Değişim
|: 9,55%
|| 1,0891
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
16:5814,0712
En Yüksek
|Değişim
|: 9,74%
|| 1,2487
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
16:58718,81
En Yüksek
|Değişim
|: 8,53%
|| 56,47
|Açılış
|: 718,81
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler16:56
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.772.722
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.664.883
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|171.520.471
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|3.082.611
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|102.086.257
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|760.983.810
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.717.967
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|181.551.822
|% -9,35
|
|AVOD
|5,10
|53.602.519
|% -7,94
|
|KRDMD
|8,67
|3.539.980.769
|% 4,21
|
|GARAN
|11,65
|3.477.814.175
|% -2,43
|
|SISE
|12,00
|3.014.652.324
|% 7,05
|
|THYAO
|18,66
|2.397.638.721
|% 5,84
|
|EREGL
|23,04
|1.989.954.868
|% 6,86
|
|YKBNK
|3,44
|1.702.927.473
|% -2,82
|
|KRDMD
|8,67
|3.539.980.769
|% 4,21
|
|ODAS
|1,58
|563.256.950
|% -3,66
|
|GARAN
|11,65
|3.477.814.175
|% -2,43
|
|EKGYO
|2,16
|630.887.896
|% -1,37
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4941
|12,5090
|% 9,67
|
|Euro
|14,0654
|14,0875
|% 9,87
|
|Sterlin
|16,7173
|16,8011
|% 9,76
|
|Frank
|13,3877
|13,4684
|% 9,94
|
|Riyal
|3,3341
|3,3508
|% 9,98
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-18,66
|
|Altın Gr.
|722
|723
|60,16
|
|Cumhuriyet
|4.773
|4.845
|426,00
|
|Tam
|4.742
|4.878
|431,59
|
|Yarım
|2.292
|2.360
|208,77
|
|Çeyrek
|1.150
|1.180
|104,38
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|9,47
|9,48
|0,62
|
|B. Petrol
|80,20
|80,20
|0,50
|
Seans Raporu
16:56
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-
17:10IHAAS
Yüzde 9.58 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 766, 746 adet işlem
-
17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 29 artarak (% 1.79 ) 1, 945
-
17:08KORDS
Yüzde 6.82 oranında artışla 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 035, 144 adet işlem
-
17:06ENKAI
Yüzde 9.55 oranında artışla 14.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 028, 978 adet işlem
-
17:05THYAO
Yüzde 5.45 oranında artışla 18.59 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 626, 121 adet işlem