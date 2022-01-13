***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.01.2022 11:16
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişiklik Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993335
BIST
11:032.071
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 2.057
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|Önceki Kapanış
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2.072
En Düşük
2.054
11:0313,5431
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
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|Açılış
|: 13,5900
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|Önceki Kapanış
|: 13,8050
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13,6720
En Düşük
13,1506
11:0315,5951
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 15,7100
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|Önceki Kapanış
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15,6827
En Düşük
15,0822
11:03795,54
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 18,57
|Açılış
|: 795,54
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|Önceki Kapanış
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802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler11:02
|UZERB
|74,85
|1.273.273
|% 9,99
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|EMNIS
|26,28
|824.955
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|KAPLM
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|BRMEN
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|TRILC
|11,29
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|BLCYT
|15,35
|5.375.883
|% -2,79
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|KRDMD
|13,01
|1.865.635.224
|% -0,31
|
|THYAO
|27,68
|1.192.989.054
|% 2,98
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|SISE
|15,07
|471.524.016
|% -0,79
|
|ASELS
|24,50
|449.623.739
|% 1,41
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|GARAN
|11,91
|430.535.488
|% 0,51
|
|KRDMD
|13,01
|1.865.635.224
|% -0,31
|
|YKBNK
|3,89
|373.482.064
|% 0,26
|
|DARDL
|3,75
|219.132.896
|% 5,34
|
|THYAO
|27,68
|1.192.989.054
|% 2,98
|
|ODAS
|1,37
|57.365.783
|% 0,74
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5316
|13,5580
|% 2,53
|
|Euro
|15,5270
|15,6218
|% 3,07
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|Sterlin
|18,5672
|18,6603
|% 2,71
|
|Frank
|14,8031
|14,8923
|% 2,70
|
|Riyal
|3,6015
|3,6196
|% 2,52
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-0,96
|
|Altın Gr.
|797
|797
|19,89
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,10
|0,23
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-0,11
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