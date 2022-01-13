***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.01.2022 11:17
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişiklik Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993337
BIST
11:072.072
En Yüksek
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|Açılış
|: 2.057
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|Önceki Kapanış
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2.073
En Düşük
2.054
11:0713,5412
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
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|Açılış
|: 13,5900
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|Önceki Kapanış
|: 13,8050
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13,6720
En Düşük
13,1506
11:0715,5667
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 15,5400
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|Önceki Kapanış
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15,6827
En Düşük
15,0822
11:07796,12
En Yüksek
|Değişim
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|| 19,15
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 776,97
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802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler11:07
|UZERB
|74,85
|1.273.273
|% 9,99
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|EMNIS
|26,28
|824.955
|% 9,96
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|PKENT
|7.945,00
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|LINK
|32,52
|26.000.615
|% 7,26
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|KAPLM
|36,50
|13.093.140
|% 6,91
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|BRMEN
|2,69
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|DOCO
|1.282,80
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|TRILC
|11,29
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|BLCYT
|15,33
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|% -2,91
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|SONME
|39,98
|1.571.187
|% -2,73
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|KRDMD
|13,02
|1.907.721.903
|% -0,23
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|THYAO
|27,94
|1.436.717.896
|% 3,94
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|GARAN
|11,91
|507.313.616
|% 0,51
|
|SISE
|15,07
|491.249.560
|% -0,79
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|ASELS
|24,52
|468.086.339
|% 1,49
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|KRDMD
|13,02
|1.907.721.903
|% -0,23
|
|YKBNK
|3,88
|446.030.773
|% 0,00
|
|DARDL
|3,79
|225.570.807
|% 6,46
|
|THYAO
|27,94
|1.436.717.896
|% 3,94
|
|GARAN
|11,91
|507.313.616
|% 0,51
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|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5263
|13,5412
|% 2,40
|
|Euro
|15,5399
|15,5667
|% 2,71
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|Sterlin
|18,5539
|18,6469
|% 2,64
|
|Frank
|14,7979
|14,8870
|% 2,67
|
|Riyal
|3,5986
|3,6167
|% 2,44
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-0,96
|
|Altın Gr.
|797
|797
|19,89
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,10
|0,23
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-0,11
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